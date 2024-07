Meniul zilnic al Loredanei Groza. La ce aliment a renunțat artista

Artista subliniază importanța unui stil de viață echilibrat și a activității fizice regulate pentru menținerea sănătății și a formei fizice. Aceste practici sunt parte integrantă a rutinei ei zilnice, demonstrând angajamentul ei față de sănătate și bunăstare.

“Dimineața beau, pe stomacul gol, o cană cu apă fierbinte. De dimineață am mâncat un iaurt și am pus niște semințe de in. Vă recomand și vouă, e foarte sățios”, a spus Loredana Groza.