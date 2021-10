Mesaj cu subînțeles pentru Sebastian Chitoșcă? Ce a transmis Alexandra, soția fostului Faimos de la ”Survivor România„

Pe rețelele de socializare, Alexandra, partenera lui Sebastian Chitoșcă, fostul Faimos de la „Survivor România”, a transmis un mesaj cu subînțeles pentru sportiv?

Sebastian Chitoșcă și Alexandra erau căsătoriți de șapte ani. După ce s-a întors din competiția de la Kanal D, Faimosul avea planuri mărețe. Voia să devină tătic! Însă… lucrurile s-au schimbat la 180 de grade. Între cei doi au existat o serie de neînțelegeri, iar Alexandra a luat decizia să se despartă de cel care îi este soț.

Alexandra este destul de activă pe rețelele de socializare și socializează cu urmăritorii și prietenii virtuali. De asemenea, numele de familie l-a schimbat din ”Chitoșcă” în ”Tudor”, semn că Alexandra vrea să se detașeze complet de bărbatul alături de care a fost căsătorită timp de șapte ani.

Recent, aceasta a răspuns la întrebările internauților și a și postat diferite mesaje, printre care și „Cel ce zâmbește, în loc să urle, este întotdeauna cel mai puternic”. Oare să fie un mesaj cu subînțeles pentru Sebastian?

Alexandra a cerut ordin de protecție

Alexandra a cerut ordin de protecție împotriva soțului ei. Timp de șase luni, Sebastian nu are voie să se apropie de ea la nici măcar 20 de metri. Altfel riscă să facă închisoare sau să plătească o amendă în valoare de 250.000 de euro. Sebastian susține, însă, că nu a fost niciodată agresiv cu Alexandra și că de fapt ar fi fost influențată să ceară acel ordin de protecție.

”Am primit o foaie, că am fost înlăturat de la apartament și 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri să fiu lângă această femeie. Dacă o să mă apropii de ea, am de făcut închisoare 6 luni sau amendă 250 de mii de euro. Nu i-am făcut absolut nimic.

Am văzut că scrie în declarație, sunt și câteva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatălui ei care a fost martor și a spus când a venit poliția că sunt agresiv verbal. Acolo e simplu, nu se acceptă. N-am nicio problemă că a făcut chestia asta. Eu l-am sunat pe tatăl ei și i-am spus că femeia asta n-o să mai dea ochii cu mine pentru că eu nu-mi doresc. Am și plecat din Germania ca să nu mai fiu în stresul ăla”, a mărturisit Sebastian recent.

