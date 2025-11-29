Mesaje, urări și felicitări de Sfântul Andrei. ”La mulți ani”, Andrei și Andreea, în cel mai inedit mod

Pe data de 30 noiembrie, 900.000 de români îți sărbătoresc onomastica de Sfântul Apostol Andrei. Noi am pregătit o selecție cu cele mai frumoase mesaje, urări și felicitări pentru a le umple sufletele de bucurie celor dragi.

Duminică, 30 noiembrie, peste 900.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Andrei – Andrei, Andreea și alte derivate ale numelui. Originea numelui Andrei provine din grecescul Andreas, care simbolizează curajul, protecția și bărbăția. Dacă printre cei apropiați ție sau printre cunoștințele tale există sărbătoriți, noi am făcut o selecție cu cele mai reușite urări și mesaje de ”La mulți ani”.

Mesaje, felicitări și urări de Sf. Andrei

„Fie ca această zi să-ţi dechidă poarta unui viitor plin de succese. La mulţi ani, Andrei/Andreea!”

„Sfântul Andrei/Andreea să-ţi aducă multă dragoste și fericire în viaţă, dragă Andrei! La mulţi ani!”

„Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiţi un călduros “La mulţi ani”, multă sănătate, multe realizări şi tot ce vă doriţi lângă cei dragi”

„Fie ca Sfântul Andrei să-ţi aducă multă sănătate, dragă Andreea! La mulţi ani şi toate cele bune!”

„La mulţi ani şi fie ca Sfântul ANDREI să te călăuzească mereu!”

„Cu inimile pline de căldură, vă urez să străluciți mereu în viață, așa cum strălucește Sfântul Andrei pe cer. La mulți ani și să aveți parte de toate minunile acestui univers!”

„La mulţi ani, Andreea/Andrei! Să ai parte de zile luminoase şi de toate împlinirile pe care le meriti!”

„La mulţi ani, Andrei/Andreea! Să fii mereu înconjurat/ă de oameni minunaţi şi să ai parte de clipe de neuitat!”

„Îți urez ‘La mulți ani’, pentru că porți acest nume, și fie ca SF ANDREI, pe care îl reprezinți, să-și coboare ochii asupra ta și să îți dăruiască fericirea dorită și numai bucurii și liniște interioară”

„Îţi urez La mulţi ani, pentru că porţi acest nume şi fie ca Sfântul ANDREI pe care îl reprezinţi, să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară.”

„În această zi frumoasă toată lumea să-ți zâmbească, cei dragi să te iubească, cei răi să te ocolească.”

„La mulţi ani, dragi Andrei şi Andreea! Sper ca ziua Sfântului Andrei să vă aducă bucurie, noroc şi multe momente frumoase alături de cei dragi.”

„La mulţi ani, Andrei/Andreea! Să ai parte de toate lucrurile frumoase pe care le meriţi şi să-ţi îndeplineşti toate visele!”

„La mulți ani, Andreea/Andrei! Îți doresc să ai lângă tine de-a lungul vieții prieteni adevărații, iar pe drum mereu să te însoțească razele soarelui, astfel încât să zâmbești necontenit!”

„La mulți ani, fericire, împacare sufletească, flori, iubire, sănătatea te pălească, prietenii să nu te uite și să ai bucurii multe!”

„Sfântul Andrei să-ţi aducă sănătate, fericire, noroc şi multe motive să zâmbeşti!”

