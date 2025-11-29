Acasă » Știri » Mesaje, urări și felicitări de Sfântul Andrei. ”La mulți ani”, Andrei și Andreea, în cel mai inedit mod

Mesaje, urări și felicitări de Sfântul Andrei. ”La mulți ani”, Andrei și Andreea, în cel mai inedit mod

De: Irina Vlad 29/11/2025 | 23:35
Mesaje, urări și felicitări de Sfântul Andrei. ”La mulți ani”, Andrei și Andreea, în cel mai inedit mod

Pe data de 30 noiembrie, 900.000 de români îți sărbătoresc onomastica de Sfântul Apostol Andrei. Noi am pregătit o selecție cu cele mai frumoase mesaje, urări și felicitări pentru a le umple sufletele de bucurie celor dragi. 

Duminică, 30 noiembrie, peste 900.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Andrei – Andrei, Andreea și alte derivate ale numelui. Originea numelui Andrei provine din grecescul Andreas, care simbolizează curajul, protecția și bărbăția. Dacă printre cei apropiați ție sau printre cunoștințele tale există sărbătoriți, noi am făcut o selecție cu cele mai reușite urări și mesaje de ”La mulți ani”.

Mesaje, felicitări și urări de Sf. Andrei

„Fie ca această zi să-ţi dechidă poarta unui viitor plin de succese. La mulţi ani, Andrei/Andreea!”

„Sfântul Andrei/Andreea să-ţi aducă multă dragoste și fericire în viaţă, dragă Andrei! La mulţi ani!”

Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste”
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu:...

„Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiţi un călduros “La mulţi ani”, multă sănătate, multe realizări şi tot ce vă doriţi lângă cei dragi”

„Fie ca Sfântul Andrei să-ţi aducă multă sănătate, dragă Andreea! La mulţi ani şi toate cele bune!”

„La mulţi ani şi fie ca Sfântul ANDREI să te călăuzească mereu!”

„Cu inimile pline de căldură, vă urez să străluciți mereu în viață, așa cum strălucește Sfântul Andrei pe cer. La mulți ani și să aveți parte de toate minunile acestui univers!”

„La mulţi ani, Andreea/Andrei! Să ai parte de zile luminoase şi de toate împlinirile pe care le meriti!”

„La mulţi ani, Andrei/Andreea! Să fii mereu înconjurat/ă de oameni minunaţi şi să ai parte de clipe de neuitat!”

„Îți urez ‘La mulți ani’, pentru că porți acest nume, și fie ca SF ANDREI, pe care îl reprezinți, să-și coboare ochii asupra ta și să îți dăruiască fericirea dorită și numai bucurii și liniște interioară”

„Îţi urez La mulţi ani, pentru că porţi acest nume şi fie ca Sfântul ANDREI pe care îl reprezinţi, să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară.”

„În această zi frumoasă toată lumea să-ți zâmbească, cei dragi să te iubească, cei răi să te ocolească.”

„La mulţi ani, dragi Andrei şi Andreea! Sper ca ziua Sfântului Andrei să vă aducă bucurie, noroc şi multe momente frumoase alături de cei dragi.”

„La mulţi ani, Andrei/Andreea! Să ai parte de toate lucrurile frumoase pe care le meriţi şi să-ţi îndeplineşti toate visele!”

„La mulți ani, Andreea/Andrei! Îți doresc să ai lângă tine de-a lungul vieții prieteni adevărații, iar pe drum mereu să te însoțească razele soarelui, astfel încât să zâmbești necontenit!”

„La mulți ani, fericire, împacare sufletească, flori, iubire, sănătatea te pălească, prietenii să nu te uite și să ai bucurii multe!”

„Sfântul Andrei să-ţi aducă sănătate, fericire, noroc şi multe motive să zâmbeşti!”

Este total interzis să faci asta de Sfântul Andrei! Tradiții și obiceiuri pe 30 noiembrie 2025

Catedrala Mântuirii Neamului, redeschisă de Sf. Andrei și 1 Decembrie. Care este programul slujbelor

 

Tags:
Iți recomandăm
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult
Știri
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară
Știri
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să fie el...”
Mediafax
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
România, cu revolverul la tâmplă. Cele 24 de ore de asasinate legionare văzute în rechizitoriul militar: „Zăcea în mirişte, ciuruit de gloanţe şi degetele împreunate pentru închinăciune“
Adevarul
România, cu revolverul la tâmplă. Cele 24 de ore de asasinate legionare văzute...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de Sf. ANDREI
Mediafax
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
Digi24
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea ...
Ema Karter, ”distrusă” de ANAF! Cum a fost ”arsă” la bani, după ce a început impozitarea muncii din industria adult
Moda anilor 2000 care nu s-ar mai purta azi nici pe TikTok! Așa arătau „pe vremuri” vedetele
Moda anilor 2000 care nu s-ar mai purta azi nici pe TikTok! Așa arătau „pe vremuri” vedetele
Apariție rară după demisia de la Kanal D! Cum își trăiește Simona Pătruleasa viața după 16 ...
Apariție rară după demisia de la Kanal D! Cum își trăiește Simona Pătruleasa viața după 16 ani la pupitrul știrilor
Haos total la show-urile trapperilor. Fenomenul alarmant care pune în pericol viața artiștilor
Haos total la show-urile trapperilor. Fenomenul alarmant care pune în pericol viața artiștilor
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară
Și fără vlaga, și supărată. Primele imagini cu Lavinia Stoica, după ce Pescobar a dat-o afară
Doliu în România! A murit liderul Revoluției din 1989 de la Arad. Valentin Voicilă avea 67 de ani
Doliu în România! A murit liderul Revoluției din 1989 de la Arad. Valentin Voicilă avea 67 de ani
Vezi toate știrile
×