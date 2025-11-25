Acasă » Știri » Catedrala Mântuirii Neamului, redeschisă de Sf. Andrei și 1 Decembrie. Care este programul slujbelor

Catedrala Mântuirii Neamului, redeschisă de Sf. Andrei și 1 Decembrie. Care este programul slujbelor

De: David Ioan 25/11/2025 | 14:44
Catedrala Mântuirii Neamului, redeschisă de Sf. Andrei și 1 Decembrie. Care este programul slujbelor
În ce zile va fi deschisă Catedrala Mântuirii Neamului / Sursa foto: Shutterstock

Patriarhia Română a anunţat programul pentru slujbele Catedralei Naţionale, cu ocazia sărbătorii de Sfântul Andrei, după ce aceasta a fost închisă între 15 și 29 noiembrie în vederea continuării lucrărilor de pictură în mozaic și a instalațiilor interioare.

Toate slujbele se vor desfăşura în interiorul Catedralei. Accesul va fi liber credincioşilor începând cu ora 7.00, iar locurile pe scaune vor fi ocupate în ordinea sosirii.

Când au loc slujbele

În data de 30 noiembrie, de la ora 7.00 şi până la ora 10.00 vor avea loc slujbele Miezonopticii, Utreniei şi Ceasurilor, urmate de Sfânta Liturghie arhierească, între orele 10.00 şi 13.00.

Ziua Naţională a României, sărbătorită pe 1 decembrie marchează slujba de Tedeum începând cu ora 12.00, tot în interiorul Catedralei Naţionale. Aceasta va fi oficiată de Preasfinţitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

Credincioşilor care vor să participe la va fi permis accesul începând cu ora 11.00 şi va fi liber, locurile pe scaune urmând să fie ocupate tot în ordinea sosirii. După ce slujba de Tedeum ia sfârşit, Catedrala va rămâne deschisă pentru pelerini până la ora 19.00.

Catedrala Mântuirii Neamului, deschisă de Sf. Andrei și 1 Decembrie

Totodată, de Sfântul Andrei, racla cu moaştele apostolului şi baldachinul acesteia vor fi scoase pentru închinarea credincioşilor, începând cu ora 7.00 şi vor rămâne aici până la ora 19.00, când vor fi readuse în Catedrală.

Ultima zi în care Catedrala poate fi vizitată este 2 decembrie, în intervalul orar 11.00-19.00, urmând ca între 3 şi 23 decembrie să fie închisă pentru continuarea lucrărilor interioare. Începerea construcţiei lăcaşului de cult a început în urmă cu 15 ani şi încă nu există o dată exactă când procesul se va încheia.

