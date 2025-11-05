Acasă » Știri » De ce Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei? „M-am gândit și, din acest motiv, m-am oprit din a confirma invitația”

De: Anna Caba 05/11/2025 | 19:23
Motivul pentru care Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei /Foto: Facebook

În urmă cu doar câteva zile, a fost vâlvă mare la ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. O mulțime de credincioși, dar și numeroase persoane publice și politice și-au făcut apariția la acest eveniment. Ei bine, dintre pleiada de politicieni prezenți a lipsit Gabriela Firea. Care este motivul pentru care nu a participat la eveniment? A spus totul în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, transmisă de Gândul.

Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită, duminică – 26 octombrie, într-o slujbă oficiată de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, şi de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoţi şi 12 diaconi. La eveniment au participat o mulțime de invitați, printre care s-au aflat și numeroase fețe politice.

Motivul pentru care Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei

Invitată în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, Gabriela Firea a explicat motivul pentru care a lipsit de la sfințirea Catedralei Neamului. În mandatul său de primar al Capitalei s-au alocat cele mai mari sume pentru construcția monumentului. Deși a primit o invitație în acest sens, Gabriela Firea a refuzat-o.

„Am primit invitații atât eu, cât și soțul meu. Voi merge la biserică în calitate de creștin, pentru a mulțumi și pentru a mă ruga. Nu merg la biserică pentru un spectacol. M-am gândit și, din acest motiv, m-am oprit din a confirma invitația, pentru că și aceea ar fi fost o formă de recompensă. Simplul fapt că am primit o invitație… încă e ciudat cum am primit invitațiile.

Bănuiesc că datorită faptului că am fost primar general și am propus alocarea unor fonduri — și nu puține — pentru Catedrală. În jur de 15 milioane de euro, în mandatul meu. Dacă aș fi onorat invitația la locurile speciale, ar fi însemnat că aș fi acceptat o recompensă, să stau într-o zonă rezervată și nu printre credincioși. Voi merge cu siguranță, dar ca un creștin obișnuit, cu scopul de a mă afla în biserică, nu pentru a fi văzută lângă anumite oficialități”, a declarat Gabriela Firea, potrivit gandul.ro.

Gabriela Firea, despre cei care s-au înghesuit la sfințirea Catedralei

Așa cum spuneam, în mandatul Gabrielei Firea s-au alocat cele mai multe fonduri pentru Catedrală, iar la vremea respectivă aceasta a fost criticată aspru de adversarii politici. Paradoxal este, spune Gabriela Firea, că fix cei care o criticau s-au îngrămădit acum să participe la eveniment.

În timp ce numeroase fețe politice s-au adunat la slujba de sfințire, Gabriela Firea a mers la o mănăstire. Însă spune că o să viziteze și Catedrala în curând.

„A fost o amărăciune să văd cum cei care atunci aruncau cu pietre au mers la inaugurare. Eu, dacă aș fi criticat construcția, nu cred că aș fi putut merge. Simțeam că o să cadă icoanele pe mine. Dar, până la urmă, și aceasta este o minune de la Dumnezeu: ca cei care atunci se împotriveau alocărilor să ajungă astăzi să le considere firești. M-aș bucura ca, de acum înainte, să își schimbe puțin optica, să nu mai arunce cu noroi în ceea ce se construiește. Să gândească proiecte pentru țară și pentru oraș”, a mai spus Gabriela Firea în direct la „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, emisiune transmisă de Gândul.

