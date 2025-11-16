Acasă » Știri » Când va fi închisă Catedrala Mântuirii Neamului, de sărbători? Program special de Revelion

De: Andreea Stăncescu 16/11/2025 | 11:40
În ce zile vor fi slujbe la Catedrala Mântuirii Neamului / Sursa foto: Shutterstock

Credincioșii care doresc să ia parte la slujbele și momentele de rugăciune de la Catedrala Mântuirii Neamului în perioada sărbătorilor de iarnă trebuie să țină cont de un program special anunțat de Patriarhia Română. Accesul în lăcașul de cult, precum și desfășurarea slujbelor și intervalele de vizitare vor urma un orar adaptat lucrărilor aflate în desfășurare și evenimentelor religioase din această perioadă.

Sărbătorile de Iarnă se apropie în scurt timp și credincioșii pot merge la Catedrala Mântuirii Neamului după un program bine stabilit.

În intervalul 15-29 noiembrie 2025, catedrala va fi închisă complet, deoarece în interior continuă montarea unor instalații tehnice și realizarea mozaicurilor. În această perioadă, credincioșii sunt invitați să participe la rugăciune la Paraclisul Catedralei, aflat în imediata vecinătate.

Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, reprezintă un moment special pentru Catedrala Națională, acesta fiind hramul secundar al lăcașului. În acea zi, catedrala va fi deschisă exclusiv pentru Sfânta Liturghie, oficiată între orele 9:00 și 12:00. Pe 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale, este programată slujba de Te Deum.

Ziua de 2 decembrie este rezervată vizitatorilor, însă între 3 și 23 decembrie accesul va fi din nou suspendat pentru continuarea lucrărilor interioare.

Începând cu Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, și până la 8 ianuarie 2026, inclusiv după sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, catedrala va putea fi vizitată zilnic între orele 9:00 și 17:00, pentru a permite pelerinilor să se închine pe durata sărbătorilor de iarnă.

Când pot merge credincioșii l slujbă / Sursa foto: Shutterstock

Catedrala, pelerinaj întens la deschidere

Lăcașul a fost intens frecventat în cele 11 zile de pelerinaj care s-au încheiat pe 5 noiembrie 2025, perioadă în care credincioșii au avut acces permanent în Sfântul Altar. După acest moment, catedrala a rămas deschisă vizitării până pe 14 noiembrie, dată la care pregătirile pentru lucrările interioare au impus închiderea temporară a accesului.

