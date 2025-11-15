Acasă » Știri » Ioana Ginghină, revoltată de măreția Catedralei Neamului: „Iartă-ne, Doamne, că în numele Tău am făcut un palat, în loc să ajutăm nevoiașii”

Ioana Ginghină, revoltată de măreția Catedralei Neamului: „Iartă-ne, Doamne, că în numele Tău am făcut un palat, în loc să ajutăm nevoiașii”

De: Andreea Stăncescu 15/11/2025 | 15:33
Ioana Ginghină, revoltată de măreția Catedralei Neamului: Iartă-ne, Doamne, că în numele Tău am făcut un palat, în loc să ajutăm nevoiașii
Ce spune Ioana Ginghină despre Catedrala Mântuirii Neamului / Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Ioana Ginghină și-a exprimat opinia sinceră despre Catedrala Mântuirii Neamului. Actrița, cunoscută pentru felul direct în care abordează subiectele, a vorbit deschis despre modul în care percepe această construcție impunătoare, care a fost sfințită pe 26 octombrie 2025.

Ioana Ginghină a vorbit deschis despre felul în care o impresionează, dar în același timp o și tulbură, imaginea Catedralei Mântuirii Neamului. Actrița a mărturisit că, de fiecare dată când trece pe lângă impunătoarea construcție ce măsoară 127 de metri, nu poate să nu îi admire dimensiunea și aspectul impecabil.

Ioana Ginghină, revoltată de măreția Catedralei Neamului

Totuși, spune că acest loc îi provoacă și un sentiment apăsător. În timp ce își face semnul crucii, așa cum obișnuiește în fața oricărui lăcaș de cult, Ioana simte nevoia să își exprime un gând de regret, considerând că o astfel de clădire, comparată de ea cu un „palat”, a fost ridicată într-o perioadă în care mulți oameni se confruntă cu lipsuri serioase. Ioana Ginghină își cere iertare că resursele importante ce au fost folosite pentru construcție puteau fi dăruite celor aflați la nevoie.

„De câte ori trec pe lângă Catedrala asta nouă a Neamului și o v[d atât de mare, albă, nou-nouță, sclipicioasă și frumoasă, că nu pot să spun că e urâtă, îmi fac cruce, pentru că așa îmi fac cruce de fiecare dată când trec pe lângă o biserică. Însă, întotdeauna când trec pe lângă această Catedrală îmi fac cruce și spun: «Iartă-ne, Doamne, că în numele tău am făcut un palat, în loc să ajutăm nevoiașii». Vă spun sincer, eu, de câte ori văd Catedrala asta, am senzația că trebuie să ne cerem scuze că am făcut-o și că nu am ținut cont de absolut nimic, de nimeni și de nimic, într-o perioadă în care suntem încă în criză, în mega criză, și oamenii de abia își mai permit să mănânce. Noi am făcut această catedrală. Efectiv simt nevoia, când îmi fac crucea pe care o fac de fiecare dată când trec pe lângă fiecare biserică, să spun «Iartă-ne, Doamne! Ți-am făcut Ție palat, știu că nu voiai, știu că nu gândești așa ca noi!»”, a spus Ioana Ginghină, într-un videoclip publicat pe contul său de TikTok.

Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Catedrala Mântuirii Neamului

Catedrala Mântuirii Neamului are o dimensiune impresionantă

Catedrala Mântuirii Neamului este una dintre cele mai impresionante construcții religioase din Europa, având aproximativ 127 de metri înălțime, ceea ce o plasează pe primul loc în rândul bisericilor ortodoxe ca dimensiune. Este prevăzută cu opt lifturi și găzduiește clopote de 33 de tone amplasate la 60 de metri. Lăcașul dispune de 28 de uși din bronz cu motive religioase, controlate digital pentru deschidere automată în situații de urgență, precum și de 392 de ferestre ce luminează impresionantul interior.

CITEȘTE ȘI: Ioana Ginghină a dat răspunsul pe care îl așteaptă toată lumea. De ce nu poate să treacă peste Alexandru Papadopol

Ce spune Ioana Ginghină despre criticile primite în urma dansului lasciv: „Nu era ceva mai vulgar decât ce vedem peste tot”

Tags:
Iți recomandăm
LIVE TEXT Bosnia – România, scor 0-0. Ce se întâmplă dacă echipa națională ne aduce victoria
Știri
LIVE TEXT Bosnia – România, scor 0-0. Ce se întâmplă dacă echipa națională ne aduce victoria
Horoscop 16 noiembrie 2025. ZODIA care are parte de haos și multe responsabilitati
Știri
Horoscop 16 noiembrie 2025. ZODIA care are parte de haos și multe responsabilitati
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la casa omului
Gandul.ro
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit. Mama: „Toate eforturile și oboseala au meritat”
Adevarul
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit....
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Click.ro
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la casa omului
Gandul.ro
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
LIVE TEXT Bosnia – România, scor 0-0. Ce se întâmplă dacă echipa națională ne aduce victoria
LIVE TEXT Bosnia – România, scor 0-0. Ce se întâmplă dacă echipa națională ne aduce victoria
Horoscop 16 noiembrie 2025. ZODIA care are parte de haos și multe responsabilitati
Horoscop 16 noiembrie 2025. ZODIA care are parte de haos și multe responsabilitati
Cine este polițistul rănit în timp ce dirija traficul din București! Agentul se află în continuare ...
Cine este polițistul rănit în timp ce dirija traficul din București! Agentul se află în continuare în spital
Tatăl Sarei face acuzații de mușamalizare după moartea fiicei sale: „Erau foarte stresaţi unii ...
Tatăl Sarei face acuzații de mușamalizare după moartea fiicei sale: „Erau foarte stresaţi unii cu alţii când se vedeau, să nu-i vadă soţia”
O nouă înșelătorie! Cum reușesc curierii falși să păcălească oamenii prin metoda „coletul”
O nouă înșelătorie! Cum reușesc curierii falși să păcălească oamenii prin metoda „coletul”
Ce spune Mariana Moculescu despre prezența ei la funeraliile lui Horia Moculescu: „Așa rămâne adevărul”
Ce spune Mariana Moculescu despre prezența ei la funeraliile lui Horia Moculescu: „Așa rămâne adevărul”
Vezi toate știrile
×