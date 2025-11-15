Ioana Ginghină, revoltată de măreția Catedralei Neamului: „Iartă-ne, Doamne, că în numele Tău am făcut un palat, în loc să ajutăm nevoiașii”

Ioana Ginghină și-a exprimat opinia sinceră despre Catedrala Mântuirii Neamului. Actrița, cunoscută pentru felul direct în care abordează subiectele, a vorbit deschis despre modul în care percepe această construcție impunătoare, care a fost sfințită pe 26 octombrie 2025.

Ioana Ginghină a vorbit deschis despre felul în care o impresionează, dar în același timp o și tulbură, imaginea Catedralei Mântuirii Neamului. Actrița a mărturisit că, de fiecare dată când trece pe lângă impunătoarea construcție ce măsoară 127 de metri, nu poate să nu îi admire dimensiunea și aspectul impecabil.

Ioana Ginghină, revoltată de măreția Catedralei Neamului

Totuși, spune că acest loc îi provoacă și un sentiment apăsător. În timp ce își face semnul crucii, așa cum obișnuiește în fața oricărui lăcaș de cult, Ioana simte nevoia să își exprime un gând de regret, considerând că o astfel de clădire, comparată de ea cu un „palat”, a fost ridicată într-o perioadă în care mulți oameni se confruntă cu lipsuri serioase. Ioana Ginghină își cere iertare că resursele importante ce au fost folosite pentru construcție puteau fi dăruite celor aflați la nevoie.

„De câte ori trec pe lângă Catedrala asta nouă a Neamului și o v[d atât de mare, albă, nou-nouță, sclipicioasă și frumoasă, că nu pot să spun că e urâtă, îmi fac cruce, pentru că așa îmi fac cruce de fiecare dată când trec pe lângă o biserică. Însă, întotdeauna când trec pe lângă această Catedrală îmi fac cruce și spun: «Iartă-ne, Doamne, că în numele tău am făcut un palat, în loc să ajutăm nevoiașii». Vă spun sincer, eu, de câte ori văd Catedrala asta, am senzația că trebuie să ne cerem scuze că am făcut-o și că nu am ținut cont de absolut nimic, de nimeni și de nimic, într-o perioadă în care suntem încă în criză, în mega criză, și oamenii de abia își mai permit să mănânce. Noi am făcut această catedrală. Efectiv simt nevoia, când îmi fac crucea pe care o fac de fiecare dată când trec pe lângă fiecare biserică, să spun «Iartă-ne, Doamne! Ți-am făcut Ție palat, știu că nu voiai, știu că nu gândești așa ca noi!»”, a spus Ioana Ginghină, într-un videoclip publicat pe contul său de TikTok.

Catedrala Mântuirii Neamului are o dimensiune impresionantă

Catedrala Mântuirii Neamului este una dintre cele mai impresionante construcții religioase din Europa, având aproximativ 127 de metri înălțime, ceea ce o plasează pe primul loc în rândul bisericilor ortodoxe ca dimensiune. Este prevăzută cu opt lifturi și găzduiește clopote de 33 de tone amplasate la 60 de metri. Lăcașul dispune de 28 de uși din bronz cu motive religioase, controlate digital pentru deschidere automată în situații de urgență, precum și de 392 de ferestre ce luminează impresionantul interior.

