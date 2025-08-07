Mesajul Chinei, după moartea lui Ion Iliescu: ”Un bun prieten al poporului chinez”

China a trimis cele mai sincere condoleanțe României, după ce fostul președinte Ion Iliescu a trecut la cele veșnice.

Decesul lui Iliescu i-a întristat profund pe chinezi deoarece l-au considerat pe fostul șef al statului român un prieten și un aliat de nădejde. relatează Xinhua.

„Regretăm pe deplin moartea fostului preşedinte Ion Iliescu şi transmitem sincere condoleanţe guvernului, poporului român şi familiei sale. A fost nu doar unul dintre cei mai importanți lideri ai României din istoria sa recentă, dar și un bun prieten al poporului chinez. Datorită lui Iliescu, relațiile sino-române au înflorit. Inclusiv cooperarea pe care o avem în prezent se datorează lui”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun.

Fostul preşedinte al României a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare. În urmă cu mai bine de o lună, a fost internat la Spitalul „Agrippa Ionescu” din București, unde a fost diagnosticat cu cancer pulmonar.

Soția este devastată de durere

Ion Iliescu și soția sa Nina au trăit o frumoasă poveste de dragoste întinsă pe mai bine de șase decenii. Născuți la o zi distanță în 1930, el pe 3 martie, ea pe 4 martie, se pare că au fost făcuți unul pentru altul.

Nina a fost alături de Ion în toate momentele importante ale vieții și carierei. Rămasă singură la 95 de ani, nu a putut fi prezentă la înmormântarea soțului, din motive medicale.

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România”, a transmis Nina, potrivit Cancan.

Citește și: Ion Iliescu, pe ultimul drum! CANCAN.RO face radiografia evenimentelor, după ce fostul președinte al României a murit! Detalii despre ceremonia de înhumare