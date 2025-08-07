Acasă » Știri » Mesajul dureros al Ninei, după înmormântarea lui Ion Iliescu: ”În cea mai grea zi din viața mea…”

Mesajul dureros al Ninei, după înmormântarea lui Ion Iliescu: "În cea mai grea zi din viața mea…"

De: Andrei Iovan 07/08/2025 | 17:58
Mesajul dureros al Ninei, după înmormântarea lui Ion Iliescu: ”În cea mai grea zi din viața mea...”

Nina, soția primului președinte post-decembrist al țării noastre, a publicat un mesaj plin de emoție pe blogul lui Ion Iliescu. După ce s-au încheiat ceremoniile organizate în memoria soțului său, fosta prima doamnă a României a mărturisit că aceasta a fost cea mai grea zi din viața sa. Nu a fost prezentă la funeralii, din pricina unor probleme de sănătate, iar starea sa s-a acutizat în momentul în care a văzut imagini de la înmormântare. 

Ion Iliescu a plecat către lumea celor drepți și a lăsat în urmă durere fără margini pentru familie și apropiați. Însă, fără îndoială, cea mai afectată a fost soția sa, care, deși a lipsit de la ceremonia de înmormântare, a publicat un mesaj pe blogul fostului președinte al României. Starea sa era una delicată, deoarece a cedat în momentul în care și-a văzut partenerul de viață condus pe ultimul drum, din fața micului ecran. A fost necesară intervenția medicilor, care i-au administrat tratamentul necesar pentru a o stabiliza.

Mesajul emoționant publicat de Nina Iliescu

În postarea de pe blogul fostului președinte, Nina Iliescu și-a așternut gândurile pline de emoție și tristețe. A ținut să le mulțumească celor care i-au fost alături, dar și medicilor, care, în ultima perioadă din viața lui Ion Iliescu, au făcut tot posibilul pentru a-l salva.

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România.

Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme. Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu. Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”, a scris soția fostului președinte pe blogul acestuia.

