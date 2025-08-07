Acasă » Exclusiv » Cât a costat înmormântarea lui Ion Iliescu? 7.000 euro dintr-un foc doar pe sicriu și dric

Cât a costat înmormântarea lui Ion Iliescu? 7.000 euro dintr-un foc doar pe sicriu și dric

De: Andrei Iovan 07/08/2025 | 16:17
Cât a costat înmormântarea lui Ion Iliescu? 7.000 euro dintr-un foc doar pe sicriu și dric
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
38 poze
Vezi galeria foto

Ion Iliescu a plecat la cele veșnice pe 5 august, la vârsta de 95 de ani. S-a stins din viață la Spitalul Clinic de Urgență Agrippa Ionescu, acolo unde era internat de câteva săptămâni. Fostul președinte al României își va dormi somnul de veci în Cimitirul Ghencea, iar ceremoniile au fost puse la punct până la cel mai mic detaliu. CANCAN.RO a aflat cine s-a ocupat de înmormântarea fostului șef de stat, dar și cât a costat totul. 

Înmormântarea lui Ion Iliescu a adus la un loc unele dintre cele mai importante nume din politică, care au sosit să-i aducă un ultim omagiu fostului președinte. Ceremonia nu a fost una lipsită de apariții surprinzătoare și controverse, iar acum, au apărut noi detalii despre costuri, cine se află în spatele înmormântării fostului șef de stat, dar și ce pachete s-au împărțit pentru oficialități. (VEZI AICI DETALII)

Cât a costat înmormântarea lui Ion Iliescu
Cât a costat înmormântarea lui Ion Iliescu

Avem toate amănuntele, pe care le veți putea citi în rândurile de mai jos.

Cât a costat înmormântarea lui Ion Iliescu și cine s-a ocupat de organizare

De înmormântarea fostului președinte al României nu s-a ocupat vreo firmă celebră, renumită pentru serviciile funerare oferite persoanelor publice, ci dimpotrivă. Totul a fost organizat de firma Beligi din București, deținută de Vlad Andrei Cristea. Soția acestuia, Iuliana Loredana Cristea ocupă funcția de director coordonator la Direcția Generală Asistență Socială a Municipiului București. Interesant este faptul că această firmă se ocupă în special de cazurile sociale, adică de persoanele decedate care nu au rude ori aparținători. De altfel, firma cu pricina deține monopol în Capitală pe zona înmormântărilor de acest tip și prin prisma faptului că au pătruns în cimitirele din București cu așa zisele „tonomate ale morților”, de unde oamenii puteau cumpăra lumânări, candele și alte obiecte asemănătoare. Au reușit să monteze aceste tonomate, cu toate că magazinele de servicii funerare sunt interzise în cadrul cimitirelor.

Ce conține pachetul de POMANĂ la înmormântarea lui Ion Iliescu. Lista completă
Ce conține pachetul de POMANĂ la înmormântarea lui Ion Iliescu. Lista completă
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă...

În ceea ce privește costurile înmormântării, s-au ridicat la aproximativ 18.000 de euro, din care 7.000 de euro a costat dricul cu care a fost transportat trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu, sicriul și pachetele împărțite în memoria fostului președinte. Dricul a fost închiriat, deoarece firma Beligi nu deține un astfel de automobil, de la firma care deține site-ul In memoriam, din Bacau, SC TARTAR SRL, care îi aparține fiului unui baron local din Bacau. Pe lângă aceste cheltuieli s-au mai adăugat și taxele, sumele oferite la biserică, către cor, preoți, gropar. După obiceiul creștin, în pachetele de pomană oferite la înmormântare s-au pus pilaf, o chiflă, halva, un măr, o roșie, o napolitană de post, un pate de post, o bere, apă, o cană și o farfurie. S-au împărțit 20 de astfel de pachete doar oficialităților, de către o persoană de la Guvern, în vreme ce militarii din Garda de Onoare, paznicii sau groparii nu au primit nimic.

CITEȘTE ȘI: A fugit de înmormântare, dar și de lege! Nepotul lui Iliescu, anchetat pentru spălare de bani, se ”ascunde” într-o cocioabă!

