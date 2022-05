Mesajul Ginei Pistol prin care inspiră toate mămicile: ”Admir femeile care reușesc să arate așa zilnic”

Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Ea și artistul Smiley au devenit părinți de fetiță anul trecut, în luna martie. Pe rețelele de socializare, vedeta Antenei 1 a transmis un mesaj prin care inspiră toate mămicile. Ce reacții a primit?

Gina Pistol este o prezentatoare TV extrem de îndrăgită. În prezent, aceasta face parte din proiectul ”Chefi la Cuțite”. Chiar recent, partenera lui Smiley a filmat cel de-al zecelea sezon al show-ului culinar de la Antena 1.

Pe rețelele de socializare, Ginuța a postat un mesaj prin care inspiră toate mămicile.

”Sunt departe de a fi în cea mai bună formă. Încă mă lupt cu kilogramele în plus. Mă lupt cu ele (kilogramele), mă lupt cu oboseala (n-am mai dormit un somn legat de vreo 2 ani-nici pe sarcină nu am dormit), dar sunt pe drumul bun. Drumul către mine. Mă regăsesc ușor, ușor. Am o fetiță minunată pe care o ador (jur pe roșu că-i tare simpatică) și un iubit tare bun (mind&soul…and body 😁), pe care-l iubesc cu toată ființa mea (inclusiv partea aia din mine mai întunecată aka UMBRA).

Ce voiam eu să subliniez cu această poză SUPERBĂ (😂) este că: tre’ să mai scoți din când în când DIVA din tine la iveală!

Admir femeile care reușesc să arate așa zilnic. Ce-i minunat/frumos/superb și mie îmi place! 😁 (însă eu aș înnebuni la cap să mai am și grija asta).

Așadar, dragile mele, hai să mai uităm de oala de pe foc (totuși să oprești aragazul înainte), de mormanul de haine care așteaptă să fie calcate, de piața care așteaptă să fie făcută, becul care trebuie schimbat, gunoiul care trebuie dus, pisica care vrea să fie hrănită, casa care se vrea aspirată, proiectul care trebuie predat, etcetera (că lista-i lungă ca o zi de luni). Măcar pentru jumătate de zi! 😂

😁 Atât de tare am strălucit încât fiică-mea nu m-a recunoscut. 😂

Îmbrățișează-te din partea mea 😁🤗”, este mesajul postat de Gina Pistol.

Gina Pistol a primit reacții pozitive

Prezentatoarea de la Antena 1 a primit o mulțime de reacții pozitive din partea prietenilor virtuali. Unii dintre aceștia i-au transmis: ”Ești superbă, cu bune și cu rele pentru familia ta ești totul! ❤️”, ”❤️ scrie mai des, te rog, că le spui simplu și plăcut 😍”, ”Teribilă confesiune! Și adevărată! Arăți wow! Te prinde bine noul tău look! Ești superbă!👏”, ”Că bine și superb ai spus. Mai știi ceva? Ești superbă oricum. Cu kilograme în plus, fără …. Energia ta este frumoasă”.

