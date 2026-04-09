Meseria care se plătește cu peste 2.000 de euro. Nimeni nu vrea să se angajeze

Tot mai puțini tineri acceptă să practice meseria de cioban. Condițiile de lucru în natură, pe pășuni de dimineața până seara, uneori în condiții meteo nu tocmai favorabile, fac din această meserie una dificilă și tot mai puțin atractivă pentru noile generații. Cât încasează, de fapt, un cioban pe sezon?

Fermierii și localnicii care trăiesc din creșterea animalelor se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă. Meseria de cioban a devenit pe cale de dispariție, chiar dacă mulți fermieri oferă salarii de peste 2.000 de euro. Spre exemplu, în provincia Agri din Turcia, fermierii sunt dispuși să plătească sume mari de bani pentru a găsi ciobani cu experiență.

Ce salariu are un cioban în Turcia

Faptul că tinerii, în special, nu manifestă interes pentru această meserie sporește nevoia de păstori în regiune. Deși pentru mulți pare o ocupație simplă, meseria de cioban este una solicitantă, care nu mai corespunde cu așteptările tinerilor din ziua de azi, dat esențială pentru tradițiile și economia din zonele rurale. Menekşe Sevinç, care își ajută familia la îngrijirea animalelor din cauza lipsei de păstori, a declarat următoarele:

„În această perioadă, deși oferim un salariu sezonier cuprins între 100.000 și 120.000 de lire, este foarte greu să găsim păstori. Înainte, tinerii făceau această muncă, dar acum nimeni nu mai vrea să urce la pășune. Suntem nevoiți să pășunăm turma singuri. Plecăm dimineața devreme și rămânem pe munte până seara. Este obositor și, în plus, este greu să te descurci singur cu turmele numeroase. Tinerii preferă viața de la oraș. Deoarece meseria de păstor este grea și necesită multă muncă, numărul celor care o practică scade în fiecare an. Dacă sprijinul pentru creșterea animalelor ar crește și dacă s-ar acorda stimulente speciale păstorilor, această meserie ar putea redeveni atractivă.spune un fermier din provincia Angri.

