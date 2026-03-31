Acasă » Știri » Meseria neașteptată din care o femeie a câștigat 37.000 de dolari într-un singur an

Meseria neașteptată din care o femeie a câștigat 37.000 de dolari într-un singur an

De: Andreea Stăncescu 31/03/2026 | 23:40
Meseria neașteptată din care o femeie a câștigat 37.000 de dolari într-un singur an
O femeie a descoperit o meserie care îi aduce zeci de mii de euro anual: asamblează mobilă de la IKEA, după ce a decis să renunțe la jobul solicitant pe care îl avea. Povestea ei reflectă tendința tot mai răspândită a muncii flexibile, unde oamenii aleg să lucreze pe cont propriu și să fie plătiți pe proiect, nu cu un salariu fix.

După aproximativ 20 de ani petrecuți în industria restaurantelor, unde a trecut prin mai multe roluri, de la ospătar la manager, femeia a simțit nevoia unei schimbări. Programul haotic și oboseala acumulată au determinat-o să caute o alternativă mai echilibrată. Astfel, a început să lucreze printr-o platformă online care conectează persoane ce au nevoie de ajutor în gospodărie cu lucrători independenți.

În prezent, majoritatea comenzilor sale constau în montarea mobilierului, în special piese de la IKEA. Mulți clienți renunță să mai asambleze singuri produsele din cauza instrucțiunilor complicate și preferă să apeleze la un specialist. Femeia s-a specializat în anumite sisteme de mobilier, ceea ce îi permite să lucreze rapid și eficient.

Pe lângă această activitate, ea oferă și alte servicii practice, precum montarea televizoarelor sau mici reparații. Veniturile sale anuale au ajuns la aproximativ 37.000 de dolari. Totuși, subliniază că, deși libertatea este mare, gestionarea corectă a banilor și organizarea timpului sunt esențiale în acest tip de muncă.

„Am văzut pentru prima dată o reclamă la Taskrabbit în New York, acum câțiva ani. La acel moment, platforma nu era disponibilă în zona Phoenix. Mai târziu, când am decis să părăsesc industria restaurantelor, am verificat din nou și am descoperit că firma începuse să accepte aplicanți din Phoenix. Am lucrat în restaurante timp de 20 de ani. Am început ca ajutor de ospătar și am urcat treptat până la poziția de manager de unitate. Am fost barman, iar spre finalul carierei am devenit manager de bucătărie. Programul haotic m-a lăsat fără somn și cu probleme de greutate.

Aveam nevoie de o schimbare. Îmi stabilesc singură programul. Am o fermă și propria mea afacere de tip handyman, așa că îmi planific comenzile în funcție de celelalte responsabilități. Timpul meu este limitat, iar posibilitatea de a alege când și cât lucrez este esențială. (…) Anul trecut, venitul meu brut din comenzile realizate prin Taskrabbit a fost de aproximativ 37.000 de dolari. Pe lângă asta, prin propria mea firmă montez televizoare pe perete, asamblez mobilier, agăț tablouri și fac diverse reparații”, a povestit femeia.

