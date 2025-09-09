Acasă » Știri » Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta

De: Mirela Loșniță 09/09/2025 | 21:04
Mia O’Brien, o studentă an vârsta de 23 de ani, din Regatul Unit, care își dorea din tot sufletul să devină avocată, a primit o sentință cutremurătoare, după ce a fost prinsă cu 50 de grame de cocaină, într-un apartament din Dubai.

Tânăra a pledat nevinovată, însă a fost găsită vinovată, după o audiere de o zi pe 25 iulie. Pe lângă închisoarea pe viață, studenta trebuie să plătească și o amendă în valoare de 136.000 de dolari pentru că a încălcat legea. Mia O’Brien a fost transferată într-o altă închisoare după ce, la început, a fost ținută în penitenciarul central din Dubai, unde condițiile au fost descrise ca fiind „îngrozitoare”.

Tânăra a primit închisoare pe viață

Mama tinerei se află în stare de șoc și a lansat un apel disperat pe un site de strângere de fonduri pentru a putea susține cheltuielile de călătorie și avocații. McKenna, în vârstă de 46 de ani, a declarat:

„Tocmai a primit o condamnare pe viață și trebuie să execute 25 de ani. Procesul a fost în întregime în arabă, iar Mia a fost informată ulterior despre sentință de către avocatul ei. Este absolut devastată de ceea ce s-a întâmplat. Mia este foarte puternică, dar știu că trece printr-un iad. Simte că și-a distrus viața, deoarece voia să fie avocată. Tocmai a făcut o greșeală stupidă după ce s-a dus să vadă o prietenă și pe iubitul ei în Dubai. A fost prinsă cu cocaină într-un apartament. Erau cam 50 de grame și mai erau alte două persoane – inclusiv prietena ei. Au fost acuzate de trafic de droguri. Mia a spus că trebuie să doarmă pe o saltea pe podea și împarte celula cu alte șase persoane. Condițiile din închisoare sunt oribile. Nu există personal și trebuie să bată la o ușă mare dacă are nevoie de ceva”, a spus mama devastată pentru DailyMail.

Sursă foto: Facebook
Sursă foto: Facebook

Mama tinerei mai spune că Mia și-a plătit singură din economiile ei zborul către Dubai și nu este „influenceriță” așa cum s-a vehiculat. Fata nu ar fi fost plătită să meargă acolo să facă ceva, ci a plecat doar în vacanță. Mia nu a plătit încă amenda și urmează să aibă o audiere în câteva săptămâni, iar mama sa își pune speranța în clemență.

