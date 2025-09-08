Mieluță Bibescu a murit la vârsta de 67 de ani! Era supranumit ‘Regele clarinetului’

Lumea muzicii lăutărești din România este în doliu după dispariția unuia dintre cei mai apreciați instrumentiști ai genului. Mieluță Bibescu, muzician recunoscut pentru talentul său de excepție și pentru contribuțiile aduse la dezvoltarea și promovarea tradiției lăutărești, a murit la vârsta de 67 de ani.

Artistul, cunoscut atât pentru virtuozitatea la clarinet, cât și pentru măiestria interpretării la saxofon, a lăsat în urmă o moștenire culturală valoroasă și un stil unic ce a inspirat numeroase generații de instrumentiști.

Născut pe 22 iulie 1958 la București, sub numele de Mielu Ion Bibescu, artistul a avut o copilărie marcată de contactul direct cu universul muzical. Provenind dintr-un mediu în care tradițiile sonore aveau un rol central, și-a descoperit foarte devreme înclinația pentru instrumentele de suflat.

„A încetat din viață socrul meu Mieluță Bibescu, va fi depus la capela Cimitirului Reînvierea!”, a transmis George Miu.

Talentul său a fost remarcat încă din anii adolescenței, motiv pentru care a urmat cursurile Liceului de Muzică „Dinu Lipatti”, unde a primit o pregătire academică solidă. A continuat studiile la Conservatorul din București, actuala Universitate Națională de Muzică, unde s-a specializat la secția clarinet. Această formare profesională i-a oferit baza tehnică necesară pentru a-și construi ulterior un parcurs artistic remarcabil.

„Îmi pare foarte rău … o veste tristă! Dumnezeu să te odihnească maestre și prieten bun! Trist…prea devreme!”, a scris Minodora pe Instagram.

De-a lungul anilor, Bibescu a reușit să se impună în peisajul muzicii lăutărești printr-un stil propriu, inconfundabil. Cunoscut pentru felul în care combina tradiția autentică românească cu influențe moderne, a devenit un pionier al fuziunilor sonore. Prin interpretările sale, a îmbinat elemente ale folclorului urban și rural cu ritmuri de jazz, în special cu influențe de gipsy jazz, creând un registru artistic aparte. Această versatilitate i-a adus respectul colegilor de breaslă și admirația publicului, atât în țară, cât și în diaspora.

„Cine vrea să-și ia rămas bun de la tăticuțul meu Mieluță Bibescu vă așteptăm la cimitirul Reinvierea Strada Reinvierea, la Lizeanu. Astă seară și mâine seară. Marți este înmormântarea!!”, a transmis fiul lui Mieluță Bibescu, pe Facebook.