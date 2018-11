Mihaela, adevărul gol-goluț despre căsnicia cu Silviu Prigoană: ”Îmi doresc să se rezolve toate problemele…”

S-au văzut, s-au plăcut și la scurt timp s-au căsătorit! Mihaela Prigoană a dat cărțile pe față și a spus adevărul despre căsnicia cu Silviu Prigoană.

În urmă cu câteva luni, Mihaela și Silviu Prigoană au sărbători trei ani de relație. Povestea lor de dragoste a fost de bun augur pentru omul de afaceri care și-a schimbat stilul de viață și, ce-i drept, parcă întinerește pe zi ce trece. Iar Mihaela a vorbit deschis despre căsnicia ei cu Silviu Prigoană. (CITEȘTE ȘI: SILVIU PRIGOANĂ ȘI SOȚIA LUI, NAȘI PENTRU UN CUPLU CELEBRU DIN ROMÂNIA! PRIMELE IMAGINI DE LA NUNTĂ)

„Au trecut trei ani şi jumătate, au fost şi frumoşi, şi grei, cu tot felul de probleme. Important e să fim sănătoşi. Cu încredere, gândim pozitiv şi totul va fi bine. el tot timpul a fost un om… chiar dacă a fost mai vulcanic, a fost şi este un om bun. Un om care încearcă să îndrepte lucrurile. Îmi doresc să se rezolve toate problemele pe care le are, să fie sănătos, şi să îşi vadă copiii mari, la casele lor şi aşa mai departe. (…) Foarte bine, foarte bine! Chiar se înţeleg foarte bine (n.r. copiii ei cu copiii lui)„, a spus Mihaela Prigoană.

Silviu Prigoană a slăbit aproape 40 de kilograme

După cea mai discutată și controversată relație din showbiz-ul autohton, cea cu Adriana Bahmuțeanu, omul de afaceri Silviu Prigoană și-a găsit liniștea în brațele Mihaelei Botezatu, cu care s-a și căsătorit în martie 2016. Destul de discreți, cei doi s-au logodit în Las Vegas și s-au căsătorit pe 8 Martie. (VEZI ȘI: SILVIU PRIGOANĂ A RĂBUFNIT DUPĂ CE BAHMU’ L-A ACUZAT CĂ AR FI ALTOIT-O: „M-AM SĂTURAT DE MINCIUNI, DE MINCINOASA NEAMULUI”)

După divorțul de Adriana Bahmuțeanu, afaceristul Silviu Prigoană (53 de ani) s-a transformat total. A renunțat la mustață și la ținutele negre și a slăbit aproape 40 de kilograme.

„Am slăbit cu apă! 15 zile am băut doar apă plată, 4-5 litri pe zi, şi nu am mâncat nimic. Cum am reuşit, simplu! E chestie de voinţă şi autocontrol. La început îi dai cu apă 15 zile până nu mai poţi, apă plată cu lămâie şi atât! După perioada asta bila ţi se varsă în stomac şi organismul se detoxifică, iar tot ceea ce bagi în gură ţi se părea amar. Aşa că nu-ţi mai vine să mănânci. Apoi, o iei încet şi începi să te hrăneşti, dar eviţi făinoasele, zahărul şi uleiurile rafinate şi alimentele cu E-uri”, a declarat Silviu Prigoană pentru wowbiz.ro.