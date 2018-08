Mihaela Rădulescu părăsește “Românii au talent”. Anunțul a fost făcut de vedetă pe contul de socializare, aceasta precizând că a luat această decizie din „motive personale”.

Mihaela Rădulescu pleacă de la “Românii au talent”

Mihaela Rădulescu a intrat ca jurat la “Românii au talent” în 2014, după plecarea lui Mihai Petre, la Antena 1. Ea și-a anunțat fanii că a încheiat această colaborare din motive pe care nu le poate face încă publice.

„Dragii mei, știti cum e cu momentele alea din viață, când trebuie să iei o decizie, oricât de greu ar fi și oricât de multe si diverse lucruri ai de cântarit, de analizat.

Am trăit un astfel de moment de curând și am făcut alegerea pe care am considerat-o cea mai oportună pentru mine, asumându-mi, cum mă știti, fiecare detaliu. Nu voi mai putea participa la noul sezon „Românii au talent”, strict din motive personale. Mi-am anunțat acum o săptămână colegii de munca si partenerii de contract și le multumesc nu numai pentru intelegere, dar si pentru o colaborare profesionala de care-mi voi aminti mereu cu mare, mare placere. Acum știti și voi și vă multumesc cu tot dragul voua, publicul meu și al acestei emisiuni – pentru voi fac o reverență. Și nu ma plec în fata voastra doar fizic, ci si cu inima mea toata, care vă îmbrățișeaza și vă aplaudă!

Mihaela Radulescu” a fost mesajul Mihaelei Rădulescu.

Recent, o fotografie în care Mihaela Rădulescu apare topless a stârnit reacții extraordinare în rândul interneuților, care au cuceriți de frumusețea divei de la Monaco.

