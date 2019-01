Chiar dacă acum are o relație stabilă alături de austriacul Felix Baumgartner, diva de la Monaco a avut un trecut amoros foarte agitat. Primul soț al Mihaelei Rădulescu a dezvăluit detalii incredibile despre motivul care a stat la baza despărțirii lor.

Mihaela Rădulescu a avut o serie de relaţii şi căsnicii eşuate înainte de a pleca definitiv din ţara noastră. Acum ea se iubeşte cu Felix Baumgartner, dar prea puțini știu detalii despre primul ei soţ, Bogdan Rădulescu.

Primul soţ al Mihaele a făcut dezvăluiri scandaloase despre mariajul lui cu diva de la Monaco, povestind chiar şi cum a ajuns să o găsească pe aceasta în pat cu un al bărbat.

„Se împrietenise la facultate cu Brânduşa Novac. A intrat în trupa ei de dans sportiv, de la Casa de Cultură a Studenţilor. De atunci au început adevăratele probleme.

Venea târziu acasă, apoi a început să lipsească nopţile. Mai treceam şi eu pe la repetiţii, să înţeleg ce se întâmplă. Nu mi-a plăcut deloc anturajul Mihaelei. Îi ziceam să nu se ducă, dar ea se ducea, nu mă lua în seamă… Aveam tot mai multe semnale că-mi ascunde ceva. Apoi, din păcate, am avut confirmarea. Când am venit într-o zi acasă, pe neaşteptate, am prins-o în pat cu un dansator, Laurenţiu, coleg cu ea de trupă„, a povestit Bogdan Rădulescu.

Bărbatul a trecut peste infidelitate şi a sperat că mariajul lor va putea continua, dar lucrurile nu au mers deloc bine între ei, relatează wowbiz.ro.

„Dacă aveam mintea de acum, o părăseam pe loc. Dar eram tânăr, o iubeam enorm, aşa că mi-am imaginat că poate mai avem o şansă împreună. Nu a fost deloc aşa, chiar dacă au existat discuţii şi în familie… Am continuat să trăim împreună o vreme. Când a venit Revoluţia, nu eram încă separaţi, dar nici n-a mai durat mult. Atunci, în decembrie 89, s-a dus de capul ei pe străzi, la Comitetul Central. M-am enervat, mai ales că parcă o luase razna, se vopsise blondă, se tunsese scurt, arăta ca naiba. A întâlnit tot felul de oameni, ne-am îndepărtat definitiv, mai ales că mă săturasem şi eu. Apăruseră multe oportunităţi, nu mai îmi stătea gândul doar la Mihaela, care oricum apărea pe-acasă tot mai rar. Peste câteva luni ne-am despărţit”, a mai spus Bogdan.