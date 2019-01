Mihaela Rădulescu va sta departe de casă timp de trei luni. Ce se va întâmpla cu relația ei

Mihaela Rădulescu participă la reality-showul ”Ferma” și timp de trei luni va sta departe de casă și de cei dragi. Așa că toată lumea s-a întrebat cum va rezista relația ei cu Felix Baumgartner la distanță.

Mihaela a mutat un dressing întreg din vila ei de pe coasta Mării Mediterane în cele șapte valize mari pe care le-a cărat cu ea în România, pentru cele 80 de zile de filmare la noul sezon al emisiunii "Ferma". Vedeta a dat rochiile și accesoriile elegante pe cizme, bocanci, pulovere și geci groase.

Mihaela Rădulescu însă s-a adaptat rapid! Mai greu însă o să-i fie să nu fie alături de fiul și iubitul ei atât de mult timp. Dar… Felix Baumgartner este dispus să facă sacrificii pentru a-și vedea iubita așa că va veni la filmări!

”E un love story aproape cinematografic, mai ales că e chiar o poveste atipică: nu locuim într-o singură casă, ci în două, locuim în țări diferite, dar nimic nu ne-a încurcat să rămânem împreună de aproape cinci ani. Ne-am programat viețile în așa fel încât să nu treacă mai mult de două săptămâni fără să ne vedem, dar și petrecem tot mai mult timp împreună, fie acasă, fie prin lume. E altfel, e ce ne place, e după regulile noastre, chiar un pic neconvenționale, dar e o iubire minunată și puternică.

Am bătut planeta împreună, am asistat la evenimente și momente unice din lumea lui și sunt recunoscătoare că îmi împart viața cu un bărbat grozav, care știe să mă facă fericită și pe care ador să-l fac fericit. I-am fost alături în atâtea situații importante pentru el, iar acum a venit rândul lui să mă susțină în nouă mea emisiune de la PRO TV, unde trebuie să stau departe de casă trei luni. Păi, cum să nu-l iubesc și cum să nu mă simt iubită, dacă vine să mă vadă la filmări, în România, de peste mari și țări, în creierii unor munți la care se ajunge greu, mai ales cu zăpada asta nemiloasă ? Așa e la noi. E altfel. E extrem. E frumos.”, a spus Mihaela Rădulescu pentru unica.ro.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner, împreună de cinci ani

De aproape cinci ani, Mihaela Rădulescu trăiește o poveste de dragoste cu Felix Baumgartner. Cei doi se înțeleg de minune și s-au sprijinit necondiționat de-a lungul timpului. Ba chiar Mihaela Rădulescu a încercat și diverse sporturi extreme de dragul iubitului ei.

”Mi-a luat mințile cu elicopterul, am vrut extrem de tare să încerc și eu. Am făcut cursuri, am învățat câte ceva, dar când o să am mai mult timp doar pentru asta, o să încerc să-mi iau și o licență de pilot. Nu cred că am făcut ceva care să-mi placă mai mult, e o nebunie să poți zbura cu avioane ușoare, dar și cu elicopterul, și nu doar că pasager, ci ca pilot. E singurul capitol la care mi-aș mai dori o viață, în care să încep cu asta, să fiu pilot. Am mai sărit cu parașuta împreună, mi-am dat examenul de licență de copilot, ca să merg cu el la raliuri, facem kitesurf împreună. Recent, am făcut primul backflip cu elicopterul, cu Felix pilot. Am avut parte de senzații de nedescris, a fost ceva fantastic”, a mai spus Mihaela Rădulescu.