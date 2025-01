Mihai Albu, primele declaraţii despre nuntă: “Ni s-a părut ceva original”. Celebrul designer de pantofi s-a căsătorit în secret?!

Mihai Albu trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Elena Nechifor, de profesie medic cardiolog. Cei doi îndrăgostiți sunt mai fericiți ca niciodată și pregătiți să facă pasul cel mare. Bat clopote de nuntă oare pentru celebrul designer de pantofi? Asta rămâne de văzut, deoarece nu există deocamdată un plan bine stabilit. În schimb, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Mihai Albu a făcut o dezvăluire interesantă. Deși nu i-a oferit încă iubitei sale un inel de logodnă, cei doi poartă verighete. Un gest mai mult simbolic, spune designerul, ce servește drept legământ, o încununare a iubirii pe care și-o poartă reciproc. În ceea ce privește nunta, Mihai Albu a recunoscut că el și viitoarea lui soție nu au făcut încă demersurile necesare, însă cel mai probabil, fericitul eveniment va avea loc anul acesta.

Faimosul designer de pantofi a tras jackpotul la capitolul dragoste. A întâlnit-o pe cea care i-a furat inima și care îi este suflet pereche, așa cum chiar el recunoaște. Deși este o diferență de 20 de ani între Mihai Albu și Elena Nechifor, încă o dată, s-a demonstrat că iubirea nu are vârstă, iar cei doi îndrăgostiți se înțeleg de minune. S-au cunoscut chiar la spital, pe vremea când designerul era căsătorit cu Iulia Albu, iar apoi au continuat să comunice.

Însă niciunul dintre ei nu se gândea la vremea respectivă că vor ajunge să formeze un cuplu. Însă viața este surprinzătoare, iar Mihai Albu și partenera sa au realizat că nu pot trăi unul fără celălalt. Așadar, acum, cei doi îndrăgostiți poartă cu mândrie niște verighete ale promisiunii, asta până când le vor lua locul cele adevărate.

Mihai Albu și iubita lui poartă deja verighete: „Ne-am logodit sufletește”

Designerul și viitoarea lui soție s-au mutat împreună de ceva vreme, iar pentru că deja trăiesc ca o familie, partenera lui Mihai Albu a avut o idee inedită, iar el a fost de acord imediat. În prezent, cei doi poartă niște verighete provizorii, care sunt mai degrabă niște inele ale promisiunii, până când vor face pasul cel mare.

„Noi purtăm verighete, dar sunt mai mult o înțelegere între noi, sunt ca niște inele ale promisiunii, am eu unul și ea unul, dar urmează și celălalt pas, în curând. Nu i-am oferit un inel de logodnă, ideea cu acele inele i-a venit iubitei mele și am fost de acord, mi s-a părut interesant, am zis că dacă ne mutăm împreună și suntem deja ca o familie, să purtăm și acele verighete. Practic, ne-am logodit cumva sufletește, acele verighete sunt ca un legământ, ni s-a părut ceva original. Acestea nu sunt gravate, pentru că urmează cele adevărate, acestea vor rămâne doar așa, de promisiune. Nunta probabil va avea loc anul acesta, dar nu avem nimic planificat.

Nu am luat încă decizii referitoare la organizarea evenimentului, dar în orice caz, va fi o nuntă decentă, la care vor participa prietenii, familia, nu ne-am gândit dacă va fi o nuntă mare sau una mai restrânsă. Încă nu mi-am ales costumul și nici viitoarea mea soție nu și-a ales rochia, este prea devreme. Noi ne-am mutat împreună, locuim deja de un an și jumătate. Ne înțelegem foarte bine, ne-am dat seama că suntem suflete pereche și trăim ca o familie”, a declarat Mihai Albu pentru CANCAN.RO.

