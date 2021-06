Mihai Bendeac, despre adevăratele motive pentru care este singur: “Am fost extrem de afectat în relația cu femeile”

La 38 de ani, Mihai Bendeac este unul dintre cei mai apreciați actori de la noi și, totodată, printre cei mai vânați burlaci… Totuși, el se ferește de relații serioase cu vreo reprezentantă a sexului frumos și, în cadrul unui interviu oferit de curând, a explicat care sunt motivele pentru care face asta.

Mihai Bendeac, despre adevăratele motive pentru care nu și-a întâlnit jumătatea

Conforms spuselor sale, charismaticul actor nu mai are indulgența pe care o deținea în trecut și, totodată, simte nevoia să fie adeseori singur. În plus, el se simte încă rănit de fostele iubite. Printre vedetele de la noi cu care a avut o relație se numără: Andreea Popescu, Celia, Roxana Vancea, Sore și Mirela Zeta.

“Mă simt foarte bine în această ipostază, dar am și niște momente în care mă uit în jur și mă întreb dacă sunt bine unde sunt, dacă nu cumva am nevoie de altceva. Am fost extrem de afectat în relația cu femeile.

Nu mai am niciun pic de răbdare. Acum un an jumate m-am îndrăgostit, dar este foarte greu pentru o femeie să fie lângă mine, căci, eu am nevoie de foarte multe momente de singurătate”, a mărturisit artist în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

În timpul declarațiilor, Mihai Bendeac a dezvăluit care este testul pe care o doamnă sau o domnișoară trebuie să îl treacă dacă își dorește să ajungă în patul lui.

“Primul lucru la care mă uit la o femeie este modul în care se raportează la cei care oferă servicii. Eu cred că acolo vezi cu adevărat caracterul unui om. Dacă vrei să cunoști pe cineva întreabă doamnele de la curățenie despre acel om. Asta urmăresc cel mai mult la oameni și cred că asta ne definește cu adevărat”, a explicat îndrăgitul jurat de la “iUmor”.

Mihai Bendeac, despre lupta cu depresia

“Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste”, a mărturisit Mihai Bendeac într-un interviu, relatează jurnaliștii publicațieu VIVA!

