Mihai Bendeac șochează din nou. Recent, a făcut o postare pe rețelele de socializare, în care apare alături de un câine, iar ceea i-a lăsat fără cuvinte pe internauți a fost faptul că i-a băgat limba în gura patrupedului. Actorul a imortalizat momentul și a postat imagine ape Instagram.

Fanii l-au criticat dur pentru “sărutul“ oferit animăluțului și nu au ezitat să își exprime sincer părerea. “Cel mai dulce si sincer sărut!/ Tre’ să se spele pe dinţi….cine ştie pe unde a fost limba lui Bendeac/ Mai du-te doamne iarta-ma/ Ok…stiam ca esti indragostit de picioare dar ca ai fi devenit zoofil. .Nu ma asteptam/ Nu mi dau seama daca tu ii musti limba sau tu tu ii bagi limba in gura”, sunt doar câteva dintre comentariile primite.

Se pare că nu toată lumea a interpretat gestul lui ca pe ceva oribil, o persoană i-a luat apărarea și a scris că doar “Dumnezeu are dreptul să ne judece”: “Cine suntem noi sa judecam..?! Doar Dumnezeu are dreptul sa ne judece..el stie cel mai bine daca e gresit ceea ce facem sau NU. Si in plus de asta, fiecare suntem liberi sa facem ce vrem cu viata si corpul nostru..si macar el are taria si se arata exact asa cum este si nu se ascunde ca..”noi dupa deget”…si stiti cum e? HOTUL STRIGA HOTUL!!!”.