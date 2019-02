Mihai Bendeac și Sore, relație de dragoste cu scântei. Foto cu ei împreună

Puțini își mai aduc aminte că Mihai Bendeac, juratul de la iUmor, s-a iubit cu Sore. Cei doi au trăit o poveste de dragoste intensă, dar scurtă. Doar câteva luni a durat relația celor doi, după care s-au despărțit brusc, din cauza unui motiv surprinzător.

La acea vreme, Sore făcea încă parte din trupa Crazy Win, iar Mihai Bendeac putea fi urmărit la emisiunea „Mondenii’ de pe Prima Tv. Au decis să fie împreună în urmă cu aproape zece ani, în vara anului 2009 și a durat până în luna octombrie a aceluiași an.

Mihai Bendeac a suferit foarte tare în urma despățirii și nu s-a ferit să își arate durerea. „E cumplit să te desparţi de cineva atâta timp cât încă mai ai sentimente pentru persoana respectivă (…) Eu mi-am pierdut încrederea în femei. Nu ştiu cum. Nu ştiu când. Pur şi simplu am pierdut-o.”, a spus Mihai pe blogul personal.

Referitor la brusca lor despărțire, au existat zvonuri conform cărora aceasta s-ar fi produs după ce au apărut public o serie de fotografii XXX al căror protagonist era însuși Bendeac.

Sore, o mămică fericită

De când a devenit mămică, viața lui Sore s-a schimbat la 180 de grade. Artista este împlinită, iar nașterea micuței Erin este un moment pe care nu vrea să-l uite vreodată. Sore şi iubitul ei încă nu se gândesc momentan la un al doilea copil. Cei doi s-au obişnuit cu acest ritm al vieţii, iar acum fiica lor a crescut şi o pot lua cu ei peste tot. (CITEȘTE ȘI: SORE A REUȘIT SĂ SLĂBEASCĂ 30 DE KILOGRAME! CE FEL DE MÂNCARE A CONSUMAT TIMP DE 6 LUNI)

”Nu mă consider influencer, mă consider artist. Am avut timpul meu, dar mi se făcuse dor. E foarte important să ai şi timpul tău. De când am devenit mamă şi îmi trăiesc viaţa într-un ritm alert și ascult muzică în mașină nu am timp să mă gândesc la mine. Sunt fericită în trei. Există modalități prin care îți poți accesa momentele frumoase din viață. Nașterea lui Erin a fost unul dintre momentele pe care n-aș vrea să le uit și copilăria petrecută alături de părinți.”, a spus Sore la Răi Da’ Buni.