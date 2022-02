Mihai Bobonete, acuzat că a “măsluit” golden buzz-ul oferit Raisei Radu Românii au Talent: “Nu ţi-e ruşine?”

Mihai Bobonete, proaspăt jurat în emisiunea „Românii au Talent”, a dat al treilea Golden Buzz al acestei ediţii unei fetiţe de 12 ani care l-a emoţionat până la lacrimi.

Raisa a oferit un moment plin de emoţie şi sensibilitate fapt care l-a făcut pe Mihai Bobonete să acorde primul său Gonden Buzz în calitate de jurat.

”Nu înţeleg cum un copil de 12 ani poate să transmită atât de bine sau să găsească calea să mă răscolească pe mine ca adult şi cred că şi pe mulţi de acasă. Tu care cânţi muzică aşa cum ai cântat tu şi o piesă de genul ăsta, o transmiţi sută la sută, mă întreb oare dacă nu e cumva un miracol, dacă nu e peste un talent. Eu nici nu am auzit instrumentele, am auzit doar vocea şi vocea ei se ducea mai mult de percepţie, nu ştiu cum să vă spun.

Şi background-ul meu pe care vi l-am spus cu soţia, cu povestea mea de iubire, nu mai are legătură. Totul este despre momentul ăsta care m-a răscolit total. La 12 ani, datoria mea e să spun lumii, fiţi atenţi la fata asta, nu e orice copil, are ceva. Cred că tu meriţi mult mai mult decât patru de DA”, a spus Bobonete înainte de a apăsa butonul de Golden Buzz.

Mihai Bobonete, acuzat pe Facebook de… nepotism

Însă, nici bine nu s-a bucurat actorul de apăsarea butonului de Golden Buzz, că au și început comentariile răutăcioase! Ba mai mult decât atât, a fost acuzat de nepotism!

”Raisa Radu, primul meu Golden Buz de la Romanii au Talent si prima oara in viata mea cand am ramas fara cuvinte la televizor. Un copil atat de bun si cu o transmisie excelenta , o emotie, o ceva de nu stiu ce sa mai spun… Sper ca v-a placut si voua! Sunt fericit si recunoscator Celui de sus in fiecare clipa in care ma gandesc ca traiesc astfel de momente!”, a scris Mihai Bobonete pe pagina sa de Facebook.

”Se pare că nepotismele se aplică și la privat! Nu ți-e rușine? Pentru ce un Golden Buzz? Sentiemental? Păcat de emisiune. Aveam încredere în talente și valori. Se pare că tu le devalorizezi!”, a fost comentariul unui internaut.

