Mihai Dan Zarug face bani din piatră seacă! Cât costă un simplu tricou vândut de concurentul Asia Express

Mihai Dan Zarug îşi înfruntă temerile în cel mai nou sezon „Asia Express”. Designerul a reuşit să îi cucerească pe telespectatori prin stilul său nonconformist, dar şi prin sinceritatea sa. Recent s-a aflat cu câţi bani se vinde un simplu tricou vândut de concurentul emisiunii de la Antena1.

Mihai Dan Zarug s-a bucurat de mai mult succes în mediul online, însă a apărut şi la câteva emisiuni televizate. Oamenii au început să fie din ce în ce mai curioşi în ceea ce priveşte viaţa personală a designerului, dar şi despre munca sa.

Astfel, fanii lui Zarug s-au întrebat ce haine creează acesta şi totodată cât ar trebui să scoată din buzunare pentru ţinute. După o scurtă căutare pe un site de haine şi accesorii am aflat faptul că un tricou porneşte de la suma de 90 de lei. Materialele sunt de înaltă calitate, arată descrierea produselor.

A studiat Dreptul

Deşi pasiunea sa l-a făcut să se îndrepte către lumea modei, Zarug a studiat Dreptul. În vremea studenţiei, bărbatul era atras de scenă şi voia să studieze tainele teatrului.

Sfătuit de părinţi, a luat decizia să meargă pe un drum mai sigur, iar după ce a absolvit liceul în Botoșani, a aplicat la Facultatea de Drept.

Zarug a studiat Știința dreptului la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și are un master în Administrarea Afacerilor, pe care spune că l-a făcut la Ecole Superieure de Gestion Paris.

”Când mi-am expus această idee părinților, maică-mea mi-a zis că o să mor de foame. Le-am golit frigiderele ca să-mi fac rezerve. Așa am ajuns să fac Facultatea de Drept și să o închei. Și să profesez 2 ani ca jurist până când am realizat că asta mă făcea extrem de nefericit. Cum mi-am dat seama că în viață ai două opțiuni, am ales să fac ce vreau”, a mai povestit Zarug la show-ul culinar de la Antena 1.

Sursă foto: capturi, Instagram