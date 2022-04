E prima apariție a lui Mihai Gâdea într-un podcast, iar realizatorul de la „Sinteza zilei”, de pe Antena 3, își dezvăluie secretele! Se întâmplă vineri, 29 aprilie, de la ora 19:00, pe canalul de Youtube ”Altceva cu Adrian Artene”.

Celebrul prezentator de talk-shouri politice a atins și un subiect emoționant, despre femeia care i-a dat viață, apoi i-a modelat, după cum spune Gâdea, cu emoție în glas, caracterul.

Abonații canalului de Youtube ”Altceva cu Adrian Artene” vor putea afla de la cunoscutul jurnalist primele mărturisiri despre predicile pe care le-a ținut înainte să intre în televiziune, despre copilărie, dar și despre momentul în care a vorbit cu Dumnezeu.

Mihai Gâdea mai povestește și cum a fost atacat din cauza credinței, iar apoi a ales între biserică și televiziune. Cum a făcut-o?

Mihai Gâdea: Mama are cel mai frumos caracter!”

Dar acum este despre mama. Mihai Gâdea are cuvântul. Vorbește rar, iar mina feței i se schimbă. Radical. ”Mama mea cred că este cel mai bun om pe care l-am întâlnit vreodată, nu cred, sunt sigur de asta, bine, mama, bunica…sunt într-o competiție foarte strânsă. Eu am învățat o chestiune care mă urmărește. Mă urmărește faptul că cel mai important lucru cu care noi, de fapt, rămânem în această viață.

Nu e nici faima, nu sunt nici banii, nu e prestigiul și așa mai departe. Singurul lucru care, de fapt, rămâne, într-o zi, e caracterul nostru. Și mama are cel mai frumos caracter pe care-l știu și de la ea, nu că am învățat asta, am învățat să mă preocupe asta. Am învățat să-i tratez pe toți oamenii cu interes, cu empatie, niciodată cu suficiență, niciodată după înfățișarea lor”, a dezvăluit Mihai Gâdea, în podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.

Interviul integral cu Mihai Gâdea poate fi urmărit pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene” AICI

