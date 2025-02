Mihai Găinușă, dat afară din televiziune de Liviu Dragnea! Ce l-a enervat pe politician: „Mi s-a spus mai încet…”

Mihai Găinușă, cel mai recent invitat în podcastul Altceva cu Adrian Artene, a făcut dezvăluiri despre parcursul său plin de obstacole în lumea televiziunii. Jurnalistul a vorbit despre dificultățile întâmpinate de-a lungul carierei, despre perioada în care a muncit fără să fie plătit și despre motivul real pentru care a fost concediat, oferind detalii mai puțin cunoscute publicului.

Mihai Găinușă este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România, reușind să cucerească publicul cu stilul său unic și umorul inconfundabil. Cu toate acestea, în spatele succesului său se află ani de muncă, sacrificii și momente dificile, pe care puțini le cunosc. În cadrul podcastului, jurnalistul a povestit despre perioada în care a fost nevoit să lucreze fără a fi remunerat, dar și despre momentul în care a fost îndepărtat din televiziune la intervenția lui Liviu Dragnea.

După plecarea din Cronica Cârcotașilor, Mihai Găinușă a rămas în televiziune cu promisiunea unei emisiuni proprii, Cusurgiii, la Prima TV. Deși proiectul avea potențial și începea să capete popularitate, show-ul a fost oprit după doar trei luni și jumătate. Motivul? Echipa nu era plătită, iar reporterii au fost nevoiți să renunțe. Găinușă a rezistat fără salariu timp de un an și jumătate, însă a fost nevoit să plece din respect pentru colegii săi, cărora nu li se oferise nicio soluție financiară.

Ulterior, jurnalistul a ajuns la TVR, unde a venit cu un nou proiect aprobat de Stelian Tănase. Totul părea să meargă conform planului, însă lucrurile s-au schimbat radical după ce Tănase a fost înlăturat de la conducerea televiziunii publice.

În cadrul podcastului, Mihai Găinușă a fost întrebat direct de Adrian Artene dacă Liviu Dragnea a fost cel care l-a concediat. Răspunsul jurnalistului a confirmat implicarea politicianului:

Mihai Găinușă: După ce am plecat de la Cronică, am rămas pe loc în Prima, cu promisiunea unei emisiuni de autor, personale care se chema „Cusurgii” pe vremea aia. O emisiune care a durat nu foarte mult, a durat trei luni jumate, pentru că atât au rezistat oamenii neplatiți și este vorba despre reporter, nu de mine, care eu ce să vezi… rezistam de un an și jumate neplătit. Am plecat de acolo neplătit. Îmi pusesem obrazul față de oamenii pe care îi adusesem, colegii mei erau reporteri. Adică bun, pe mine pot să mă țin neplătit, dar oamenii ăștia atât timp cât îmi promiți că fac un produs și începe să crească… Era o emisiune live. Făceam la ora 10.30 seara live cu reportaje, în platou, scriam replici și era o emisiune care promitea, cu decor, cu toate astea. Dacă tu nu plătești, eu nu pot să îi țin. Și după aceea am ajuns în TVR, unde m-am dus cu un proiect la domnul Stelian Tănase, pe care mi l-a aprobat. Și după aceea, domnul Tănase a fost înlăturat.̆

Adrian Artene: Și te-a înlăturat și pe tine.

Mihai Găinușă: Nu, m-a lăsat.

Adrian Artene: De fapt, cine te-a concediat? Liviu Dragnea? Sau e doar mit?

Mihai Găinușă: Deci mi s-a spus mai încet, adică are prea multe apariții în emisiunea ta. Da, el controla. Asta este nasol în televiziunea asta.