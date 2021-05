Mihai Mitoșeru și Noemi, din nou împreună! Cei doi au fost „prinși” la un restaurant din Capitală

Mihai și Noemi Mitoșeru au divorțat în urmă cu 2 ani, dar relația în care au rămas cei doi, după despărțire, este una demnă de tot respectul.

S-au iubit timp de 13 ani, dar au ales să meargă pe drumuri separate. Cu toate acestea, Mihai Mitoșeru și Noemi au rămas extrem de apropiați, iar în toată perioada în care mama acestuia a avut probleme de sănătate, fosta lui soție i-a fost mereu alături.

Mai exact, Mihai Mitoșeru și Noemi au fost „prinși” împreună la un restaurant. Pe contul său de Facebook, acesta a vorbit despre motivul pentru care el și fosta lui soție s-au întâlnit și de ce au mers la restaurant, deși nu mai formează un cuplu.

„Ieri am fost cu Noemi la mormântul cățelului nostru care a murit acum câțiva ani, după care ne-am dus la un restaurant.

Am rămas prieteni pt ca suntem încă doi oameni normali, am plâns, am râs, ne-am simțit bine și atât! Vă mulțumim pt mesajele frumoase și vă asigurăm că vom rămâne prieteni toată viața!”,a scris Mihai Mitoșeru în mediul online.

Cum a aflat Camelia Mitoșeru că are cancer

Într-un interviu recent, mama lui Mihai Mitoșeru a dezvăluit, la Antena Stars, cum a aflat că are o tumoră pe creier, iar și despre evoluția bolii.

Mai mult, experiența a apropiat-o de Dumnezeu. Un incident minor care a făcut-o, însă, să se ducă la medic.

„Eu cred total în Dumnezeu. (…) Dintr-o întâmplare m-am dus să-mi fac un control la cap, pentru că mi se părea ciudat că aveam momente când o luam un pic într-o parte, dar fiind cu cățelul, deci cu lesa, mă echilibram.

Nu am avut niciun fel de simptom care să mă atenționeze că am așa ceva. Îți închipui că mie, poate, ăsta mi-a crescut în 10 ani în cap. (…) În general, boala pe care am avut-o eu o fac femeile după ce intră la menopauză”, a explicat mama lui Mihai Mitoșeru.