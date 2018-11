Mihai Teja: „Este un campionat echilibrat, nu ştii cine pe cine bate!”

Mihai Teja, antrenorul principal al formației gaz metan Mediaș, a declarat după succesul cu FC Voluntari, scor 2-0, care i-a adus pe elevii săi la un punct de podium, că nu poate fi relaxat având în vedere echilibrul incredibil existent în acest campionat.

„Este un campionat echilibrat, nu ştii cine pe cine bate. Etapa trecută, Dinamo a bătut greu la Voluntari. Veneam după trei meciuri în care nu am marcat, era o presiune mai mare. Băieţii lucrează bine la antrenamente şi pun în practică la jocurile oficiale. Am vorbit şi cu domnul preşedinte Mărginean şi cu băieţii, pentru că ei anul trecut, din câte am înţeles, au stat foarte mult în cantonament. Se băteau la retrogradare şi atunci stăteau cu două zile înainte în cantonament şi mai stăteau şi după meci. Şi mi s-a părut prea mult. Am hotărât să facem un regulament în care să stipulăm că dacă facem performanţă trebuie să ne aliniem şi noi cu ceea ce se cere şi în străinătate”, a declarat Mihai Teja, antrenorul principal al formației Gaz Mediaș.

Pe teren propriu, ardelenii și-au respectat statutul de favoriți în fața clelor de la FC Voluntari și s-au impus cu 2-0 (2-0), rezolvând ecuația partidei încă din primul mitan grație reușitelor semnate de Fofana (min.10) și Marius Constantin (min. 40-pen.).

Cu acest succes, Gaz Metan și-a consolidat locul 5 în clasament acumulând 25 de puncte, cu unul mai puțin decât Universitatea Craiova și Viitorul, echipe aflate pe locurile 33 și 4, dar la cinci puncte distanță atât de liderul CFR Cluj cât și de Astra Giurgiu, echipă care se află pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off. De partea cealaltă FC Voluntari a rămas pe ultimul loc cu 8 puncte.