Mihai Trăistariu, declarații uluitoare despre fratele său: ”Urmărea o profesoară pe stradă, a primit ordin de protecție împotriva ei”. Momentul care l-a dat peste cap pe pictor

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Mihai Trăistariu dezvăluie cum și-a găsit nepoata dispărută de patru ani în State, când vrea să devină tată, dar și de ce a ajuns fratele său pictor să urmărească o profesoară pe stradă și să primească ordin de protecție de la femeia în cauză!

Mihai Trăistariu dezvăluie cele mai urâte clipe din copilăria sa și descrie cât de toxică era relația dintre părinții săi. El, cei doi frați și sora sa au asistat la scene cumplite de-a lungul vieții până când ambii lor părinți s-au stins din viața. În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, cântărețul oferă detalii exclusive și despre Vasile, fratele său pictor.

Se pare că aceasta refuză să muncească după ce și-a dat demisia subit și a renunțat să mai fie profesor de desen. De atunci, Mihai și restul familiei îl susțin în totalitate din punct de vedere financiar. Ba mai mult, sora sa ar vrea să îi găsească și o soție pentru a-l scăpa pe bărbat de singurătate.

”Este foarte religios, habotnic, stă în biserică cu Biblia în mână. Sora mea vrea să îl însoare cu o studentă, ea e profesoară. El are 49 de ani, e mai mare decât mine. Nu știu dacă așa merg lucrurile, dacă poți să îi faci lipeala fratelui tău. Noi ne dorim! Și el își dorește mult!

M-a sunat Poliția din Piatra Neamț să-mi spună că fratele meu are o interdicție, pentru că urmărește o femeie pe stradă. Era o profesoară de economie pe care o pândea de jumătate de an. Mi-au dat capturi, stătea după copaci. I-am văzut capul, chiar el era! Am crezut că era o minciună, dar am văzut dovezi. Femeia a cerut interdicție pentru 50 de metri. Nu a avut relații, nu, nu a reușit să aibă de-a lungul vieții”, a spus Mihai Trăistariu.

”Numai păduchi nu avea!”

Se pare că fratele artistului s-ar fi schimbat la 180 de grade după ce ar fi citit diverse cărți cu tematică religioasă. De atunci, Vasile ar fi căpătat un comportament relativ ciudat. Ba chiar ar fi ajuns și în punctul în care refuza să se ocupe de îngrijirea sa personală, pe motiv că și acest lucru ar fi reprezentat un păcat!

”Pâna la facultate, era ok. După, l-a luat cineva la niște cursuri de yoga. Atunci s-a înmuiat. A intrat pe credință. (…) A început să citească tot felul de cărți religioase, care spuneam să nu ne spălăm că este păcat dacă ne mângâiem. A început să nu se mai spele! Nu se mai tundea. Avea părul încleiat. Numai păduchi nu avea! Era părul lipit așa. Era neîngrijit! Nu știu de ce. Acum l-a luat sora mea la Iași, spune că vrea să-l vindece psihic, să-l hrănească bine, să nu mai stea singur la Piatra Neamț”, a explicat Mihai.

Tot în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, artistul vorbește despre traumele din copilărie, fana cu care s-a logodit, relația cu Costi Ioniță și noile albume pe care le va lansa anul acesta.

