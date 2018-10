Mihai Turda și povestea lui incredibilă! Un accident grav la picior i-a schimbat total destinul! „Visul meu devenise scrum…”

Povestea incredibilă a unui artist s-a scris după o accidentare gravă… La 16 ani viață lui Mihai Turda a luat o întorsătură neașteptată. Deși fotbalul era până atunci viață lui, tânărul a ales o meserie cu totul diferită. A renunțat la minge cu dezamăgire în suflet pentru … muzică populară și se pare că alegerea a fost una de succes. Tânărul în vârstă de 23 de ani acum, își dorea cu ardoare să devină un fotbalist celebru, chiar a avut și șansa să între la „Școală de Fotbal A.C. MILAN”, o academie sub îndrumare directă a echipei A.C. Milan. Un accident grav la piciorul drept i-a schimbat viațA radical.

Mihai Turda, acum un cunoscut cântăreț de muzică populară din Bistrița-Năsăud, a fost nevoit în urmă accidentului să renunțe la carieră de fotbalist pentru cea de artist.

„Am visat de mic să ajung un campion al fotbalului, să ajung pe cele mai mari stadioane cu zeci de mii de suporteri care să-mi strige numele. Îmi doream să ajung și să cunosc cele mai importante vedete din România. Doream să mă oprească lumea, să facă poze cu mine… Ei bine, dacă visezi ajungi departe, am început cu fotbalul de performanță de la vârstă de 8 ani. Cel mai impotrant moment a fost când am ajuns la „Școală de Fotbal A.C. MILAN”, o academie sub îndrumare directă a echipei A.C. Milan. Fiind un jucător bun am fost luat în vizor de specialiștii acesteia. (…)

CITEȘTE ȘI: EI SUNT CEL MAI NOU CUPLU DIN MUZICA POPULARĂ! LA ANU VOR FACE DOUĂ… NUNȚI

Povestea incredibilă a unui artist! Destinul său s-a schimbat brusc

Într-o zi, duminică 23-10-2011, mă pregătesc să merg la meci, că de fiecare data aceeași alimentație înainte de meci pentru un randament bun. Ajung la teren, înainte de meci, vine un tip (Giancarlo) la mine și îmi zice:

„Turda, miercuri avem un antrenament mai special. Te duci și dai probă la echipă Juniorilor A.C. Milan”.

Însă destinul a dorit ca băiatul să pornească pe un cu totul alt drum.

”Practic era șansa vieții mele în carieră mea de fotbalist. Neșansa a fost că în acel meci mi-am rupt genunchiul drept. Practic visul meu de fotbalist, după această accidentare, devenise scrum, era clar că nu mai puteam juca la același nivel”, ne-a declarat Mihai Turda.

CITEȘTE ȘI: O CÂNTĂREAȚĂ DE MUZICĂ POPULARĂ, APARIȚIE HOT LA PLAJĂ! CUM ARATĂ COSTUMUL DE BAIE CU CARE ANDRADA BÂRSĂUAN A ATRAS TOATE PRIVIRILE

Povestea incredibilă a unui artist! A dus muzica populară din România în peste 15 țări

Deși a suferit foarte mult fiindcă nu a reușit să facă o carieră strălucitoare în fotbal, tânărul artist speră să cucerească întreagă Românie cu vocea lui frumoasă. Părinții i-au fost mereu aproape și l-au susținut în carieră muzicală, iar la insistențele lor a început orele de canto în Italia. În octombrie 2014 a început studiile la Academia de Muzică Cluj- Napoca. În 2017 s-a lansat oficial în muzică populară cu piesă „Așa-mi place să trăiesc”.

„La insistență părinților am început orele de canto în Italia, care au continuat timp de 2 ani, am profitat de toate spectacolele să îmi lansez melodiile, începusem să vin tot mai des în România pentru tot felul de proiecte și colaborări. În Octombrie 2014 am început studiile la Academia de Muzică Cluj- Napoca și până în prezent am reușit să reprezint România și să duc cântecele noatre în stre 15 țări”, a mai declarat Mihai Turda.