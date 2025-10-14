Mihai, un pensionar de 93 de ani din București, tocmai s-a însurat! Câți ani are miresica Elena

Într-o zi frumoasă zi de octombrie, Primăria Sectorului 2 din București a devenit scena unei frumoase povești de dragoste. Mihail, un pensionar în vârstă de 93 de ani, și doamna Elena, o femeie în vârstă de 79 de ani, și-au unit destinele, spunând “da” în fața ofițerului de stare civilă.

Cununia civilă s-a desfășurat într-un cadru intim, dar încărcat cu emoție. Îmbrăcați elegant, cei doi s-au prezentat la Primăria Sectorului 2 din Capitală, unde și-au unit destinele la o vârstă la care puțini s-ar fi așteptat.

Mihai, un pensionar de 93 de ani din București, tocmai s-a însurat

Domnul Mihail Giura, în vârstă de 93 de ani, împreună cu doamna Elena Capră, în vârstă de 79 de ani, au demonstrat că nu există termen de expirare atunci când vine vorba de sentimente sincere și respect. Chiar și la această vârstă, cei doi au demonstrat ce înseamnă cu adevărat dragostea.

Sâmbătă, pe data de 11 octombrie, la Starea Civilă a Primăriei Sectorului 2, un moment cu totul special a ajuns la sufletele oamenilor. Într-o atmosferă caldă și plină de zâmbete, domnul Mihail a spus marele “Da!” fără să stea pe gânduri, iar doamna Elena, vizibil emoționată, l-a privit cu dragoste.

Primăria Sectorului 2 a postat în mediul online acest moment emoționant, care a adunat rapid mii de aprecieri și comentarii.

”Iubirea nu are vârstă 🤍

Astăzi, la Primăria Sectorului 2, a avut loc o cununie civilă cu totul specială: domnul Giura Mihail, în vârstă de 93 de ani, și doamna Elena Capră, în vârstă de 79 de ani, au decis să își unească destinele într-un moment plin de emoție, dragoste și speranță.

Povestea lor ne amintește tuturor că iubirea adevărată nu ține cont de vârstă, ci doar de inimă. Le transmitem cele mai calde urări de sănătate, bucurii și ani frumoși împreună! Felicitări și casă de piatră! 🌸”, au postat reprezentanții Primăriei în mediul online.

Postarea a fost însoțită de câteva fotografii care au surprins momentul special. Acest gest a emoționat o țară întreagă. Reacțiile nu au întârziat să apară. Oamenii le-au transmis felicitări și au lăudat curajul și iubirea lor, chiar și la această vârstă.

”Dumnezeu să-i aibă în pază și să le dea timp să se bucure de prezența unuia lângă celălalt. 🍀🍀🙏🙏🍾🍸🎁” ”Doamnei nu îi dai 79 de ani, arată mult mai tânără. Să fie sănătoși!” ”Casă de piatră!” ”Dumnezeu să îi binecuvânteze!” – sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

