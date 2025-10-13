S-au despărțit după Insula iubirii, iar acum au făcut anunțul surprinzător despre căsătorie: ”Urmează”

Cristina și Andrei Rotaru au format unul dintre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubirii. Aceștia au trecut printr-o despărțire după filmările show-ului, însă acum au venit cu un anunț care i-a surprins pe fanii lor: cei doi iau în calcul, din nou, căsătoria.

După ce și-au spus adio și au semnat actele de divorț, părea că relația lor a ajuns la final, însă destinul a avut alte planuri pentru cei doi. Cristina a declarat la vremea respectivă, că nu își mai dorește o împăcare cu fostul său partener și era extrem de hotărâtă să își continue viața fără el.

Cristina și Andrei Rotaru, anunț surprinzător

Invitați într-o emisiune televizată, Andrei și Cristina au fost întrebați dacă s-au recăsătorit, însă Andrei fără să stea pe gânduri a răspuns : “Urmează”! Mai mult decât atât, Cristina a mărturisit că la ceva timp după divorț, Andrei a tot căutat-o, dar ea a cerut ajutor divin în ceea ce îl privește. De asemenea, fosta concurentă de la Insula Iubirii, susține că Dumnezeu i-a trimis semne în ceea ce priveste împăcarea cu Andrei Rotaru.

„Legământul în fața lui Dumnezeu nu s-a rupt niciodată. Nu mi-am dorit să mă mai împac cu Andrei și eram foarte vehementă din momentul în care am semnat divorțul. Dumnezeu ne-a reunit, eu am primit semne. După ce am divorțat, l-am întrebat pe Dumnezeu dacă să mai continui să îi mai răspund la telefon, poate o să mă creadă lumea nebună, dar așa s-a întâmplat și de când m-am gândit la chestia asta, Andrei a apărut în viața mea mai mult și mai mult”, a povestit Cristina la Spynews TV.

Cristina și Andrei continuă povestea de dragoste fără să se lase afectați de părerile oamenilor, deși au divorțat după ce s-au întors de la Insula Iubirii. Cei doi au decis să treacă peste problemele din relația lor și au hotărât să își mai dea o șansă. Aceștia par să fie mai fericiți ca niciodată, iar Andrei susține că împăcarea a venit și datorită faptului că partenera lui îl cunoaște cu adevărat.

Cristina de la Insula Iubirii, ADEVĂRUL despre scandalul dintre Andrei şi mama ei: ”Se tăvălea pe jos și am ales să…”