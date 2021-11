Mihia Iosif vrea un debut cu dreptul în retur: „Cu Chindia ne dorim să obținem un rezultat pozitiv!”

Mihai Iosif, antrenorul principal al formației Rapid București, a declarat astăzi în cadrul conferinţei de presă premergătoare duelului pe care elevii săi îl vor susține în deplasare cu chindia în prima rundă a returului acestui sezon regular al Ligii 1, că este mulțumit de parcursul pe care elevii săăi l-am avut în prima parte a campionatului.

„Am făcut o analiză cu ai mei colegi şi pot spune că am făcut lucruri foarte bune, dar şi lucruri proaste. Încercăm pe cele slabe să le îmbunătăţim, iar pe cele bune să le menţinem. Per total cred am realizat destul de multe în acest an la Rapid. Începe returul, întâlnim Chindia, o echipă foarte bine organizată. Este un meci în care ne dorim să obţinem un rezultat bun care să ne menţină sus în clasament. Returul pentru noi ar fi perfect dacă ar fi precum turul de campionat. Pentru noi nu există echipe mai mari sau mai mici. Tratăm adversarii cu acelaşi respect, nu îi tratăm după nume”, a explicat antrenorul.

Chindia – Rapid va avea loc vineri de la ora 20:30, duelul urmând a conta pentru prima rundă a returului acestui „regular” al Ligii 1. Partida se va disputa pe „Ilie Oană” din Ploiești și va fi condusă la centru de Andrei Chivulete din Capitală. Înaintea acestui duel, târgoviștenii se află pe locul 10 cu 17 puncte în timp ce „alb-vișinii” sunt pe locul 5 cu 26 de puncte.