Mijlocașul tineretului, Răzvan Oaidă îndemană la prudență: „Deocamdată nu am realizat nimic! Trebuie să fim concentrați până la final!”

Mijlocașul FC Botoșani, Răzvan Oaidă, a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în meciul cu Bosnia, scor 2-0, victorie care i-a apropiat pe „tricolorii mici” de calificarea la Campionatul European după o absență de 20 de ani.

Răzvan Oaidă susține că secretul victoriilor cu Portugalia și Bosnia l-a constituit unitatea și optimismul din sânul echipei naționale.

„A fost o experiență extraordinară din toate punctele de vedere. Este o mândrie pentru oricine să-și reprezinte țara. Mă bucur că am făcut parte din acest grup unit care a demonstrat că se poate bate cu orcie echipă de la egal la egal. Am demonstrat tuturor că avem o echipă puternică și un lot extraordinar. Deocamdată nu am realizat nimic. Mai avem două meciuri și sperăm să ne calificăm. Dacă vom reuși acest lucru vom fi cu toții fericiți. Trebuie să fim foarte atenți și concentrați la fel cum am fost pe toată durata campaniei de calificare până în prezent. Sperăm să fim la fel de concentrați și de motivați pentru că vom face o țară întreagă fericită. Optimismul a fost cheia avcestor două victorii. Nimeni nu ne dădea nicio șansă însă noi am crezut că putem câștiga și iată că am reușit să obținem victoria atât în Portugalia cât și la Ovidiu cu Bosnia. Nu am avut timp să mă uit, să analizez prestația pe care am avut-o cu Bosnia, însă am înțeles că am atins niște parametrii foarte buni”, a declarat Răzvan Oaidă.

Reprezentativa Under 21 a României, lider în grupa de calificare la EURO 2019, mai are de disputat două jocuri în actualele preliminarii, ambele pe teren propriu, contra Țării Galilor și selecționatei din Liechtenstein.

Partida cu Țara Galilor, programată pe 12 octombrie, de la ora 19:00, se va disputa la Cluj-Napoca, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

La turneul final se califică direct doar prima clasată în grupă. Cele mai bune patru din nouă ocupante ale locurilor secunde vor disputa un play-off în dublă manşă pentru a stabili ultimele două selecţionate care merg la Euro.