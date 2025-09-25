Milionarul fugar lovește din nou! O altă victimă a avut curaj să îşi spună povestea: “A fost îngrozitor…” Cum a tocmit bătăuși ca să-i “facă felul”

Povestea lui Winzelberg Ben Zion, milionarul israelian acuzat de evaziune fiscală în anul 2009, continuă. CANCAN.RO are noi informații cutremurătoare despre războiul pe care l-a dus cu foștii proprietari ai imobilului, care a devenit, între timp, hotelul Moxa. Declarațiile unui fost locuitor sunt de-a dreptul șocante și se pare că afaceristul care a fentat serviciile secrete, a semănat teroare printre cei care au locuit în „clădirea groazei”, prin intermediul unor clanuri periculoase de interlopi. Toate detaliile le veți putea citi în rândurile de mai jos.

În urmă cu câteva zile, CANCAN.RO vă dezvăluia faptul că Winzelberg Ben Zion a revenit în România și este, din nou, ținta unui scandal de proporții, cu o miză considerabilă. Mai exact, 9 milioane de euro, probabil, valoarea imobilului (VEZI AICI TOATE DETALIILE SCANDALULUI ÎN CARE ESTE IMPLICAT).

Contabila hotelului, care a și cerut un ordin de protecție împotriva lui Winzelberg nu este singura lui victimă. Acum, mai multe persoane confirmă detaliile anterioare, printre care și un fost proprietar, care își spune povestea, la cald. Totul, de la amenințări cu moartea, la presiuni peste presiuni, la care, într-un final, a cedat.

Winzelberg Ben Zion a amenințat cu moartea un fost proprietar

Din spusele bărbatului, care a deținut o locuință în urmă cu mulți ani în imobilul unde erau apartamente naționalizate, ulterior transformat în hotelul Moxa, Winzelberg Ben Zion ar fi apelat la un temut clan de interlopi, pentru a-i speria pe cei care nu voiau să vândă, la vremea respectivă. Până la urmă, din cauza presiunilor, bărbatul a acceptat.

Domnul este cetățean israelian, era asociat cu un alt ofițer, Arie Givony, din serviciile secretele israeliene, el era capul afacerii, el era executant, avea legături cu mafia evreiască, el are triplă cetățenie, israeliană, rusească și germană. În anul 2005 a cumpărat de la un alt evreu acel hotel, pentru că acela l-a construit, nu Winzelberg. Atunci, hotelul Moxa avea un singur corp, iar oamenii locuiau în apartamente naționalizate, printre care și eu. Între cele două imobile exista un soi de zid, iar el, complet ilegal, a venit cu niște picamere și a intrat în curte, pur și simplu a spart zidul, iar el atunci nu avea nicio treabă cu proprietatea. Apoi el s-a extins, dar punea presiuni extreme pe locuitori. A adus clanuri periculoase și a forțat lumea să vândă. Pe mine a încercat să mă omoare de vreo două ori, pentru că nu voiam să-i vând. A adus un clan cunoscut, temut, și alții de prin Ardeal, a fost îngrozitor, mi-au făcut multe nenorociri. El este un om foarte periculos. Eu am vândut ce aveam, el cred că are și acum să-mi dea niște chestii cred, pentru că exista și o curte interioară. Winzelberg Ben Zion consuma substanțe interzise, avea o tehnică de intimidare pe care a învățat-o la armata israeliană, venea la tine, te provoca, avea schemele lui aparte”, a declarat pentru CANCAN.RO un fost proprietar din imobilul care ulterior a devenit hotel.

