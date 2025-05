Milionarul Sebastian Dobrincu, dat pe spate de ce a văzut! A făcut topul fără să stea pe gânduri: ”Acolo e paradisul!”

Sebastian Dobrincu și-a propus de mic să nu își irosească viața și a muncit pentru visul lui. Pe la 7-8 ani a descoperit calculatorul, că poate să programeze, să-și creeze jocuri și site-uri, iar drumul lui a fost presărat cu mult studiu, urmat de succese. Eforturile lui nu au fost în zadar, întrucât la 26 de ani se numără printre cei mai tineri milionari. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Sebastian Dobrincu a făcut un top 3 al destinațiilor favorite de pe glob, pe baza experiențelor trăite în timpul vacanțelor.

Sebastian Dobrincu îmbină muncă și relaxarea. Liber de contract după despărțirea de Ioana Ignat, milionarul este din nou o partidă de succes. Până una alta, până când își va găsi jumătatea, el are în plan o vacanță la Nisa cu gașca de prieteni, destinație care i-a plăcut și unde se va întoarce în curând.

Sebastian Dobrincu: “Am câteva în minte care mi-au marcat retina”

Sebastian Dobrincu a realizat, pentru CANCAN.RO, un top 3 al destinațiilor care l-au impresionat și unde i-ar plăcea să revină. Alegerea nu a fost deloc ușoară, având în vedere călătoriile pe care le-a făcut de-a lungul timpului în diverse zone de pe glob.

“Eu întrebarea asta mi-o pun și când stau singur în casă uneori și mă gândesc: care e cel mai frumos loc pe care l-am văzut? Am câteva în minte care mi-au marcat retina. Îmi place foarte mult Mauritius, îmi place foarte mult Seychelles.

Seychelles are o puritate, natura de acolo are o virginitate așa aparte, e cumva foarte autentică, mult mai puțin exploatată decât alte insule de prin zonă. Și Mexic mi-a plăcut foarte mult. Mexic are niște ape extraordinare, cultura în sine, îmi place mâncarea mexicană”, ne-a spus tânărul milionar.

Sebastian Dobrincu: “E paradis, e cel mai frumos lucru pe care l-au văzut ochii mei vreodată, după anumite persoane”

Și gândul i-a zburat către o insulă recent intrată în circuitul turistic, care nu este ușor accesibilă. Sebastian Dobrincu s-a numărat printre primii turiști care s-au bucurat de frumusețea locului, având posibilitatea să o străbată la pas și să descopere natura în toată splendoarea ei.

“În schimb, dacă vrea cineva o vacanță de neuitat, memorabilă, există o insulă la 100-200 km de Seychelles. Ajungi doar cu avionul acolo și e un colț de rai, efectiv desprins din rai, o insulă total neatinsă de mâna omului.

Abia de curând au făcut un mic resort acolo și atât. Are un km pătrat, o iei la pas de dimineață până seara, toată ziua stai și te urci în copaci, stai la plajă, te bălăcești. Platte Island se numește la 100-200 km de Seychelles”, ne-a povestit el despre destinația, care, din punctul lui, are toate ingredientele pentru a petrece o vacanță perfectă.

Sebastian Dobrincu nu a ajuns în paradisul exotic printr-o recoamndare, ci a făcut un research direct din fața calculatorului. Când a ajuns la fața locului, s-a declarat pur și simplu fascinat.

“Nu, eu de obicei mă aventurez așa pe Google Earth de multe ori și mai văd ce colțuri încă nu am explorat. Și știam că-mi place Seychelles, am mai fost înainte și știam că mai sunt insulițe din astea pe lângă.

Și când am văzut-o pe asta a fost dragoste la prima vedere pe internet. După, când am ajuns acolo, s-a schimbat! Găsește lumea la mine pe Instagram niște poze ca să vă conving. E paradis, e cel mai frumos lucru pe care l-au văzut ochii mei vreodată, după anumite persoane”, a adăugat, pentru CANCAN.RO, fostul jurat de la Imperiul Leilor.

Foto: Instagram

