Ioana Ignat, primele declarații după ce s-a despărțit DEFINITIV de Sebastian Dobrincu: ”A fost un capitol”

Ioana Ignat a făcut primele declarații despre despărțirea de Sebastian Dobrincu. Tânărul milionar a fost cel care a făcut anunțul separării și a vorbit deschis despre acest subiect, iar acum artista a avut și ea ceva de spus. Află, în articol, ce mesaj a transmis cântăreața!

Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu au avut o relație marcată de separări și împăcări. După scurta idilă cu Otniela Sandu, milionarul a fost surprins de paparazzii CANCAN.RO din nou în compania artistei, de care se despărțise în urmă cu mai mult timp. Cei doi și-au acordat atunci o nouă șansă de dragul vremurilor bune, însă relația nu a fost una de lungă durată. La nici 3 luni distanță, fostul jurat de la Imperiul Leilor și cântăreața și-au spus „adio”.

Recent, Sebastian Dobrincu a mărturisit că el și Ioana Ignat nu mai formează un cuplu. Tânărul milionar a vorbit deschis despre despărțire, însă fosta lui iubită a fost mereu discretă cu viața personală. Totuși, acum, a decis să transmită un mesaj pe rețelele de socializare.

În urmă cu puțin timp, artista a confirmat separarea de fostul jurat de la Imperiul Leilor. De asemenea, Ioana Ignat a precizat că relația cu Sebastian Dobrincu a reprezentat un capitol important în viața sa și este recunoscătoare pentru ce a trăit alături de el.

La rândul lui, Sebastian Dobrincu a oferit câteva detalii despre despărțirea de Ioana Ignat. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, tânărul milionarul a mărturisit că el și fosta iubită au luat această decizie de comun acord, iar acum sunt în relații bune.

„Nu mai sunt împreună cu Ioana. Fiecare cu viața lui. Am rămas în relații bune de când ne-am despărțit. Bineînțeles, am mai ieșit, am mai socializat. Între timp, m-ați pozat, colegii mă tot văd în parc acolo. Dar am încheiat lucrurile permanent pentru că am ajuns la decizia asta matură, de comun acord că e bine ca fiecare să meargă pe drumul lui și să găsească persoana potrivită fiecare pentru el”, a declarat Sebastian Dobrincu pentru CANCAN.RO.