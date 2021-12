Mimi, dezvăluiri dureroase în prag de sărbători. Şatena a vorbit despre suferinţa prin care a trecut în mediul online

Mimi este una dintre cele mai urmărite vloggerițe din România. De-a lungul timpului, tânăra a reuşit să adune o comunitate impresionantă de oameni pe reţelele de socializare cu care împărtăşeşte diferite subiecte în mediul online. Recent, aceasta şi-a deschis sufletul şi a vorbit despre suferința pe care a trăit-o anul trecut, de Crăciun.

Mimi este un content creator de mare succes pe Instagram, pe TikTok și pe Youtube. Tânăra munceşte din greu pentru a se menţine în această industrie, iar uneori lucrează chiar şi de sărbători.

„Am plâns ore întregi, aveam ochii umflați”

În cadrul unei postări pe Instagram, ea a dezvăluit ce a trăit anul trecut de Crăciun. Din cauza faptului că a muncit ore întregi, iubitul pe care îl avea la acea vreme, nu a fost deloc înţelegător, ba mai mult decât atât, acesta nu i-a mai vorbit câteva zile, motiv pentru care şatena a suferit enorm.

„24 Decembrie 2020. Am plâns ore întregi, aveam ochii umflați și mi-am făcut o poză că să rețin cum m-am simțit, că pe viitor când mă uit înapoi, să nu mai romantizez tot, să pot să văd și părțile rele. Am lucrat încontinuu toată luna Decembrie că să pot să postez la timp toate episoadele din Top Influencer. â În ajunul Crăciunului am fost la montaj până la ora 18, apoi când am ajuns acasă, iubitul meu de la vremea aceea s-a certat cu mine și nu a vrut să îmi vorbească deloc nici in ajun, nici de Crăciun pentru că lucrasem atât de mult. Știam și atunci că iubirea adevărată înseamnă susținere și compasiune dar alegeam să închid ochii. A fost cel mai rău Crăciun din viața mea”, a scris ea pe Instagram, acolo unde e urmărită de peste un milion de fani.

„Nu vă prelungiți singuri chinul”

De asemenea, Mimi le-a arătat fanilor şi o poză din acea perioadă. Cu această ocazie le-a vorbit fanilor ei despre unele alegeri greşite pe care le-a luat la acel moment.

„Pun poză asta aici, pentru că vreau să nu mai treacă nimeni vreodată prin ce am trecut eu. Fericirea ne-o facem singuri și nu sunt cei din jurul nostru vinovați vreodată de nefericirea noastră. A fost alegerea mea să plâng în cadă tot ajunul Crăciunului, la fel cum anul acesta e alegerea mea să zâmbesc și să fiu bine singură”, a mai completat ea.

Tânăra a avut și câteva sfaturi privitoare la relații.

„Hai să uităm ideea că “avem nevoie de cineva că să ne completeze sau că să fim împliniti”. E propagandă. În realitate, nu ai nevoie de nimeni că să fii fericit pentru că fericirea e o alegere și vine din interior, nu din exterior. Știu că e greu dar nu va speriați de singurătate. Singurătatea înseamnă liniște și iubire de sine. Fiți atenți la cum va tratează oamenii din jur, pentru că fericirea voastră nu e responsabilitatea lor iar dacă va simțiți rău în jurul lor și nu alegeți să plecați, căutându-le scuze în mod constant, e vină voastră că sunteți nefericiți, nu a lor.

Oamenii sunt cum sunt și nu se schimbă, dar pot evolua, însă asta se poate întâmpla numai din inițiativa lor, niciodată la îndemnurile celor din jur. Sper că postarea asta să va deschidă ochii și dacă va aflați în aceeași situație, să nu mai căutați scuze că să rămâneți acolo, că să nu fiți singuri de sărbători, să nu se supere cineva pe voi sau că poate se schimbă ceva printr-o minune. Nu vă prelungiți singuri chinul dacă de Crăciun și de ziua ta nu are grijă de tine, nu o să aibă niciodată”, a încheiat ea.

