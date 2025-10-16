Minune în Iași? Ce s-a întâmplat la exact 5 zile după ce Anamaria s-a rugat la racla Sf. Parascheva să rămână însărcinată

Sute de mii de pelerini merg să se roage la moaștele Sfintei Parascheva, sperând că dorințele li se vor împlini. Printre credincioșii care au ales să meargă la Catedrala Mitropolitană din Iași se numără și Anamaria, o tânără care a sperat că va rămâne însărcinată. Aceasta a povestit ce s-a întâmplat la 5 zile după ce a fost la racla cu sfintele moaște.

În fiecare an, în luna octombrie, timp de o săptămână, se desfășoară pelerinajul hramului Catedralei Mitropolitane din Iaşi. Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva este depusă într-un baldachin special amenajat din curtea lăcașului de cult. Sute de mii de credincioși vin să se roage, sperând că dorințele li se vor împlini. Printre cei care au cerut ajutorul aici se numără și Anamaria, o tânără de 28 de ani.

Ce s-a întâmplat la 5 zile după ce Anamaria s-a rugat la racla Sf. Paraschiva

Anamaria, o tânără de 28 de ani din Iași, a povestit de ce miracol a avut parte, după ce s-a rugat la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Ea a participat la pelerinajul de la Catedrala Mitropoliană în anul 2024.

Atunci, Anamaria a venit pentru a se ruga să rămână însărcinată. Nu a durat mult și dorința i s-a îndeplinit. La doar 5 zile după ce s-a rugat la sfintele moaște a aflat că va deveni mamă. Acum, ea are o fetiță minunată.

„Anul trecut, cu ochii în lacrimi, am rugat-o pe Sfânta Parascheva să ne dea un copilaș. Rugăciunea mi-a fost ascultată. La 5 zile după, am aflat că sunt însărcinată. Mi-a dat o minune de fetiță, pentru care o să-i mulțumesc toată viața. Încă am pielea de găină când mă gândesc la tot ce am simțit atunci. În tot timpul cât am stat la coadă, m-am rugat și am avut credința că o să se întâmple”, a spus Anamaria, potrivit BZI.

Anamaria a avut parte și de o întâmplare neașteptată în timp ce aștepta la rând pentru a ajunge la racla cu sfintele moaște. O fetiță din mulțime a început să plângă și a vrut să meargă la ea în brațe.

„Îmi amintesc cum o fetiță mică, de un an, care stătea la rând a început să plângă și a vrut în brațe la mine. Atunci, un domn a zis: «aici o să vină o fetiță». Am simțit din toată inima că așa va fi. Astăzi ne bucurăm de minunea noastră și mulțumim pentru ea”, a mai povestit tânăra.

