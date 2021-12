Mioara Roman, din nou la spital! Fiica ei a făcut tristul anunț: “Mă cuprinde o mare disperare. Din păcate…” Cum se simte femeia

Mioara Roman a ajuns din nou la spital. Însoțită de fiica ei, femeia a fost supusă unui consult amănunțit. Din păcate, aceasta are picioarele umflate, iar veștile nu sunt deloc îmbucurătoare. Oana Roman a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a mamei sale.

Oana Roman nu are parte deloc de un weekend liniștit. Sâmbătă dimineață a fost nevoită să meargă, din nou, alături de mama ei la spital, care nu se simte deloc bine. În primă fază, fiica fostului prim-ministru al României spera să nu fie nimic grav.

“Din păcate, în loc de coafor mergem la spital. Nu cred că e nimic grav, dar trebuie să facă mama un consult mai amănunit! Doamne ajută”, a anunțat, la inițial, Oana Roman pe Instagram.

Mioara Roman, din nou la spital. “Nu știu ce să fac să îi fie bine!”

După câteva ore, Oana Roman a revenit cu mai multe detalii despre starea de sănătate a părintelui său. Din nefericire, în special din cauza vârstei, femeia are mari probleme, după ce i s-au umflat picioarele.

Oana Roman este foarte tristă și cu greu rezistă să o vadă pe ființa care i-a dat viață în respectiva stare.

“Am ajuns la spital, la camera de gardă. Mama are picioarele foarte umflate, îi făcusem programare pentru luni, dar azi mi s-a părut că e și mai rău, așa că am decis să nu mai așteptăm și să venim direct azi. Mi se pare că e atât de fragilă și nu știu ce să fac să îi fie bine. Mă cuprinde o mare disperare”, a mai spus Oana Roman.

Și Oana Roman a avut probleme de sănătate

În urmă cu doar câteva zile, Oana Roman anunța, pe o rețea socială, că se confruntă cu o răceală severă, care o împiedică să meargă la o petrecere. La momentul respectiv s-a și testat pentru coronavirus, rezultatul fiind negativ.

“Nu e COVID-19, însă mă simt foarte rău, stau la pat, sper să-mi revin repede, n-am mai fost răcită de câțiva ani buni”, anunța Oana Roman.