Mira a insinuat că Levi Elekes ar fi înșelat-o. Cum a reacționat fostul partener al artistei

Mira a pus la îndoială relația pe care a avut-o cu Levi Elekes. Artista tocmai l-a dat de gol pe fostul partener, în mediul online. Cum a reacționat bărbatul, la puțin timp după ce vedeta a făcut postarea pe rețelele de socializare.

Cântăreața i-a pus pe fani pe gânduri după publicarea unui videoclip care a stârnit numeroase reacții. Artista a lăsat să se înțeleagă că fostul ei iubit, Levi Elekes, ar fi fost infidel, sugerând acest lucru într-un mod subtil.

Reacția nu a întârziat să apară, iar acesta a intervenit rapid în secțiunea de comentarii, alimentând și mai mult discuțiile din mediul online.

Ce a scris Levi Elekes la postarea Mirei

Mira și Levi Elekes au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. După mulți în care au fost împreună, cei doi au decis să pună punct relației. Chiar și așa, cei doi par să fie în continuare destul de apropiați.

Recent, cântăreața a publicat în mediul online un videoclip care, deși pare amuzant, i-a făcut pe fanii acesteia să își pună câteva semne de întrebare.

Mira a folosit un efect vizual care i-a făcut ochii să pară asimetrici, completând clipul cu un mesaj sugestiv: „S-a jurat pe ochii mei că nu m-a înșelat”, lăsând astfel loc de interpretări în privința fostei relații cu Levi Elekes.

Deși totul pare să fi fost, de fapt, o glumă, reacția acestuia nu a întârziat să apară. Levi Elekes a intervenit în comentarii și a clarificat situația, susținând că afirmațiile făcute de artistă nu sunt adevărate.

Artista a suferit în urma despărțirii de Levi

Imediat după ce s-a despărțit de Levi Elekes, cântăreața a lansat o piesă care și-a uns fanii pe suflet. Versurile piesei transpun stările prin care aceasta a trecut după separarea de fostul iubit.

„Arde în mine / Arde încet / Că nu ne-am iubit suficient / Și-atunci când mă ia rău, rău, rău dorul tău, dorul tău / Stele cad și lasă în urmă cerul gol / Nu-mi închid pleoapele / Îmi deschid brațele / Doar așa te mai simt la pieptul meu”, sunt câteva dintre versurile piesei scrisă după despărțirea de Levi Elekes.

