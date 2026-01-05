După ce s-a zvonit că nu mai are iubit, cântăreața din România a plecat într-o vacanță exotică! Surpriză: cine a mers cu ea

În ultimele săptămâni, în showbiz au început să circule tot mai intens zvonuri potrivit cărora Mira nu ar mai avea iubit. Lipsa aparițiilor alături dee Levi Elekes și schimbările vizibile din mediul online au ridicat multe semne de întrebare. Recent, artista a plecat într-o vacanță exotică alături de o persoană foarte apropiată, fapt care a alimentat și mai mult speculațiile.

Mira și Levi nu au mai apărut împreună în ultima perioadă și astfel că au apărut numeroase semne de întrebare în rândul fanilor, iar mulți sunt convinși că relația celor doi ar fi ajuns la final. Ei nu au mai publicat nicio fotografie împreună încă din vara anului 2025, deși anterior obișnuiau să împărtășească frecvent imagini din vacanțe sau din viața de zi cu zi.

Situația devine și mai interesantă prin faptul că Mira nu a șters fotografiile mai vechi în care apare alături de Levi. Postările din trecut sunt încă vizibile pe conturile sale, iar anumite interacțiuni, like-uri sau comentarii, au rămas active. În plus, un detaliu observat de internauți este că cei doi continuă să se urmărească pe rețelele sociale, ceea ce lasă loc de interpretări și menține misterul în jurul relației lor.

Mira a plecat în vacanță

În acest context, vacanța Mirei în Thailanda a atras și mai mult atenția. Artista a ales să înceapă Noul An departe de România, într-o destinație exotică, alături de Jo, Cuza de la „Neatza” și iubita acestuia. Pe rețelele sociale, Mira a publicat numeroase fotografii din vacanță, surprinzând momente de relaxare și distracție într-un decor spectaculos.

Imaginile în care apare în costum de baie, la fel ca Jo, au fost rapid apreciate de fani și au generat un val de reacții. Cele două artiste par să se bucure din plin de experiență, iar atmosfera relaxată și zâmbetele afișate nu au trecut neobservate.

Totodată, această escapadă exotică a fost interpretată de unii ca un nou indiciu că Mira traversează o perioadă de schimbări în plan personal, iar zvonurile legate de despărțirea de Levi sunt, astfel, și mai intens discutate.

