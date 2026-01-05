Romică a bulversat clubul cu un ”vagon” de șampanii și artificii ca în Dubai! Imaginile luxului debordant cu nababul care fabrică miliarde din contracte cu Armata

Puțini îl cunosc, dar Cezar Romică Șerban este un nume greu în lumea afacerilor cu statul: abonat la contracte de milioane, el a câștigat peste 2 miliarde de euro prin firmele sale, printre care Aduro SRL și Specialist Consulting. Recent, afaceristul a fost filmat într-un club de lux, sorbind șampanie scumpă și doamne-bine, alături de partenerul său de afaceri, Petre Florin, posesor de Maserati. Distracția extravagantă pare să fie alimentată și de succesul fulminant în afaceri – inclusiv prin mega-contractul pe care l-a ”împușcat” cu baza militară Mihail Kogălniceanu, evaluat la 1,4 miliarde de lei pentru prima fază.

Însă adevărata bombă abia acum vine! CANCAN.RO a aflat că viața personală a lui Cezar Romică Șerban s-a intersectat PERICULOS cu cea profesională, iar detaliile acestei relații sunt spumoase rău!

Am aflat că fosta lui iubită, Diana, ocupă (potrivit declarației de avere) funcția de consilier la Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), instituția care… ce să vezi, veghează asupra licitațiilor și contractelor publice. Wow! Ce coincidență! 😂

Practic, femeia este responsabilă cu supravegherea licitațiilor sau… le călăuzește? Ne întrebăm doar. E legitim să-ți pui astfel de întrebări când îți sare în halul asta în ochi.

Relația lor, aparent neoficializată, s-a terminat destul de urât, iar Cezar Romică a ieșit ”șifonat” am putea spune. Potrivit documentelor oficiale, acesta a pierdut inclusiv custodia asupra copilului pe care îl au împreună, mama obținând drept exclusiv de creștere. Motivul? Nu-l știm, dar trebuie să fie unul serios dacă s-a ajuns aici. Plus de asta, femeia l-a târât și-n mai multe procese prin care cere executarea lui silită.

Descurcărețul Romică și-a pus banii la adăpost

Un alt detaliu interesant care nu poate fi trecut cu vederea, în ceea ce-l privește, este că, în acte, afaceristul apare căsătorit! Viața personală a acestuia pare, așadar, destul de complicată. Însă, chiar și așa, Romică s-a asigurat că nu pierde niciun leu în caz de divorț.

Așa că și-a pus averea la adăpost: Potrivit Monitorului Oficial, acesta figura în 2024 ca „cetățean căsătorit, sub regimul separației de bunuri”. Ce înseamnă asta? Că deși este căsătorit, bunurile lui sunt separate de cele ale soției!

Știți vorba aia, cu banii n-aduc fericirea?? Nu-i valabilă pentru el, chiar dacă pare că are o viață complicată, iar imaginile recente demonstrează asta: Romică a fost surprins petrecând ca nababii într-un club din București, cu un ”vagon” de șampanii fine, artificii montruoase ca-n Dubai, prieteni și alte doamne-bine, savurându-și viata de milionar, în timp ce robinetul cu bani curge cu presiune maximă.

De-a lungul timpului, au existat numeroase întrebări despre cum a ajuns atât de „descurcăreț” acest individ în lumea afacerilor cu statul. Cezar Romică Șerban, abonat la contracte grase și mega-proiecte strategice, pare că a găsit o rețetă perfectă: firmele lui, printre care Aduro SRL, se regăsesc constant în topul licitațiilor de milioane. Doar anul trecut, Aduro SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 168 de milioane de lei și un profit de peste 38 de milioane.

Și totuși, capul de afiș a fost un contract care a stârnit multe controverse: pe 29 aprilie 2022, Statul Major al Armatei a semnat cu asocierea Aduro – Strabag – Bog’Art un contract de 1,4 miliarde de lei, fără TVA, pentru prima fază a realizării bazei NATO de la Mihail Kogălniceanu.

Modernizarea acestei baze, unul dintre cele mai mari proiecte militare din România – peste 12 miliarde de lei în total, a ridicat semne serioase de întrebare. Motivul? Partenerul austriac, Strabag, a avut legături cu oligarhul rus sancționat Oleg Deripaska, ceea ce a fost perceput de NATO și SUA ca o posibilă breșă de securitate.

