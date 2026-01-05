Acasă » Exclusiv » Romică a bulversat clubul cu un ”vagon” de șampanii și artificii ca în Dubai! Imaginile luxului debordant cu nababul care fabrică miliarde din contracte cu Armata

Romică a bulversat clubul cu un ”vagon” de șampanii și artificii ca în Dubai! Imaginile luxului debordant cu nababul care fabrică miliarde din contracte cu Armata

De: Keva Iosif 05/01/2026 | 19:55
Romică a bulversat clubul cu un ”vagon” de șampanii și artificii ca în Dubai! Imaginile luxului debordant cu nababul care fabrică miliarde din contracte cu Armata
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Puțini îl cunosc, dar Cezar Romică Șerban este un nume greu în lumea afacerilor cu statul: abonat la contracte de milioane, el a câștigat peste 2 miliarde de euro prin firmele sale, printre care Aduro SRL și Specialist Consulting. Recent, afaceristul a fost filmat într-un club de lux, sorbind șampanie scumpă și doamne-bine, alături de partenerul său de afaceri, Petre Florin, posesor de Maserati. Distracția extravagantă pare să fie alimentată și de succesul fulminant în afaceri – inclusiv prin mega-contractul pe care l-a ”împușcat” cu baza militară Mihail Kogălniceanu, evaluat la 1,4 miliarde de lei pentru prima fază.

Însă adevărata bombă abia acum vine! CANCAN.RO a aflat că viața personală a lui Cezar Romică Șerban s-a intersectat PERICULOS cu cea profesională, iar detaliile acestei relații sunt spumoase rău!

Am aflat că fosta lui iubită, Diana, ocupă (potrivit declarației de avere) funcția de consilier la Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), instituția care… ce să vezi, veghează asupra licitațiilor și contractelor publice. Wow! Ce coincidență! 😂

Practic, femeia este responsabilă cu supravegherea licitațiilor sau… le călăuzește? Ne întrebăm doar. E legitim să-ți pui astfel de întrebări când îți sare în halul asta în ochi.

Cezar Romică Șerban
Cezar Romică Șerban

Relația lor, aparent neoficializată, s-a terminat destul de urât, iar Cezar Romică a ieșit ”șifonat” am putea spune. Potrivit documentelor oficiale, acesta a pierdut inclusiv custodia asupra copilului pe care îl au împreună, mama obținând drept exclusiv de creștere. Motivul? Nu-l știm, dar trebuie să fie unul serios dacă s-a ajuns aici. Plus de asta, femeia l-a târât și-n mai multe procese prin care cere executarea lui silită.

Descurcărețul Romică și-a pus banii la adăpost

Un alt detaliu interesant care nu poate fi trecut cu vederea, în ceea ce-l privește, este că, în acte, afaceristul apare căsătorit! Viața personală a acestuia pare, așadar, destul de complicată. Însă, chiar și așa, Romică s-a asigurat că nu pierde niciun leu în caz de divorț.

Așa că și-a pus averea la adăpost: Potrivit Monitorului Oficial, acesta figura în 2024 ca „cetățean căsătorit, sub regimul separației de bunuri”. Ce înseamnă asta? Că deși este căsătorit, bunurile lui sunt separate de cele ale soției! 

Știți vorba aia, cu banii n-aduc fericirea?? Nu-i valabilă pentru el, chiar dacă pare că are o viață complicată, iar imaginile recente demonstrează asta: Romică a fost surprins petrecând ca nababii într-un club din București, cu un ”vagon” de șampanii fine, artificii montruoase ca-n Dubai, prieteni și alte doamne-bine, savurându-și viata de milionar, în timp ce robinetul cu bani curge cu presiune maximă.

Cezar Romică pune ochii nu doar pe licitații grase, ci și pe femei frumoase

De-a lungul timpului, au existat numeroase întrebări despre cum a ajuns atât de „descurcăreț” acest individ în lumea afacerilor cu statul. Cezar Romică Șerban, abonat la contracte grase și mega-proiecte strategice, pare că a găsit o rețetă perfectă: firmele lui, printre care Aduro SRL, se regăsesc constant în topul licitațiilor de milioane. Doar anul trecut, Aduro SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 168 de milioane de lei și un profit de peste 38 de milioane.

Și totuși, capul de afiș a fost un contract care a stârnit multe controverse: pe 29 aprilie 2022, Statul Major al Armatei a semnat cu asocierea Aduro – Strabag – Bog’Art un contract de 1,4 miliarde de lei, fără TVA, pentru prima fază a realizării bazei NATO de la Mihail Kogălniceanu.

Modernizarea acestei baze, unul dintre cele mai mari proiecte militare din România – peste 12 miliarde de lei în total, a ridicat semne serioase de întrebare. Motivul? Partenerul austriac, Strabag, a avut legături cu oligarhul rus sancționat Oleg Deripaska, ceea ce a fost perceput de NATO și SUA ca o posibilă breșă de securitate.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andrei Niculae, adevărul despre plecarea de la Virgin Radio. Ce presiuni a îndurat la Power Couple: „A fost dureros”
Exclusiv
Andrei Niculae, adevărul despre plecarea de la Virgin Radio. Ce presiuni a îndurat la Power Couple: „A fost…
Știe nu doar secretul gustului, ci și al echilibrului! Celebrul Chef dă din pedale când nu face plating
Exclusiv
Știe nu doar secretul gustului, ci și al echilibrului! Celebrul Chef dă din pedale când nu face plating
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul „Vietnamului sovietic”
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în...
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela
Digi24
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului...
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Click.ro
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va fi următoarea mișcare a Kremlinului
Digi24
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nicolas Maduro, prima declarație în fața americanilor, după ce a fost săltat din Venezuela: „Mă ...
Nicolas Maduro, prima declarație în fața americanilor, după ce a fost săltat din Venezuela: „Mă consider prizonier de război”
Casa lui JD Vance, atacată la 2 zile de la capturarea lui Nicolas Maduro! Detalii de ultimă oră
Casa lui JD Vance, atacată la 2 zile de la capturarea lui Nicolas Maduro! Detalii de ultimă oră
De ce au divorțat CRBL și Elena Vîșcu, de fapt. Blonda a recunoscut totul abia în 2026
De ce au divorțat CRBL și Elena Vîșcu, de fapt. Blonda a recunoscut totul abia în 2026
Nicușor Dan a promulgat legea: ce se întâmplă cu pensiile private ale românilor, din anul 2026
Nicușor Dan a promulgat legea: ce se întâmplă cu pensiile private ale românilor, din anul 2026
Test de inteligență | Poți vedea unde se ascunde numărul 28 printre multitudinea de 82, în doar ...
Test de inteligență | Poți vedea unde se ascunde numărul 28 printre multitudinea de 82, în doar 5 secunde?
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la canoe a fost găsit mort în casă. Avea doar 34 de ani
Doliu în lumea sportului! Campionul mondial la canoe a fost găsit mort în casă. Avea doar 34 de ani
Vezi toate știrile
×