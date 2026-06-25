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Mirabela Dauer, confesiuni dureroase despre fostul soț. Episodul care i-a marcat viața

De: Anca Chihaie 25/06/2026 | 11:13
Mirabela Dauer, confesiuni dureroase despre fostul soț. Episodul care i-a marcat viața
Mirabela Dauer
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Mirabela Dauer a vorbit recent despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa personală, descriind o fostă căsnicie marcată de abuzuri fizice și emoționale repetate. Artista a rememorat cum relația care părea la început promițătoare s-a transformat treptat într-o experiență traumatizantă, cu efecte profunde asupra vieții sale și a celor din jurul său.

Potrivit mărturiilor sale, începutul relației a fost caracterizat de o atenție deosebită și un comportament aparent ideal din partea viitorului soț, care lucra în televiziune și reușise să o impresioneze printr-o atitudine galantă și foarte calculată. În acea perioadă, apropiați ai artistei din mediul artistic, inclusiv figuri cunoscute ale televiziunii precum Tudor Vornicu și Sanda Țăranu, îl cunoșteau deja pe bărbat și îi observaseră comportamentul excesiv de atent și manierat.

Mirabela Dauer, confesiuni dureroase despre fostul soț

Artista a explicat că decizia de a intra în această relație și ulterior de a se căsători a fost influențată de această imagine inițială idealizată, însă a subliniat că sentimentele de iubire nu au fost niciodată profunde sau stabile. După oficializarea căsătoriei, comportamentul partenerului s-ar fi schimbat radical, iar atmosfera din cuplu ar fi devenit una tensionată și dominată de agresivitate.

În relatarea sa, artista a descris o perioadă lungă în care ar fi fost supusă unor episoade repetate de violență fizică, care au afectat-o grav atât fizic, cât și psihologic. Situația ar fi escaladat progresiv, iar în anumite momente ar fi ajuns să necesite îngrijiri medicale de urgență în urma agresiunilor suferite. Unul dintre episoadele cele mai grave ar fi dus la internarea sa într-o unitate medicală din Constanța, în urma intervenției unei ambulanțe.

„Când m-am întors definitiv în țară, din Iugoslavia, l-am cunoscut. Lucra în televiziune. Mi-a făcut o curte extraordinară și, la mine, dacă vorbești frumos: oare dacă e lună, ori dacă e mare… Tudor Vornicu, Dumnezeu să-l odihnească, și Sanda Țăranu îmi spuneau: «Bine, bine…», ei cunoscându-l bine. Vorbea prea frumos. Da, dar să știi că nu l-am iubit, dar i-am dăruit un copil. Mai bătută și mai călcată decât mine nu cred că a fost nicio altă femeie. Nimeni nu a fost. A fost un coșmar. Eu eram tumefiată. Ultima oară, de unde s-a și produs divorțul, am fost luată cu salvarea și dusă la spital, în Constanța.

Era practic la Institutul Medico-Legal. A venit la mine, Dumnezeu să-l odihnească, Tașcă, șeful artiștilor de pe litoral, și mă căuta în salonul acela. Eram doar eu. Nu mă recunoștea.”, a spus Mirabela Dauer.

De-a lungul timpului, artista a încercat să mențină discreția asupra acestor aspecte din viața sa privată, însă în cadrul interviului a ales să vorbească deschis despre impactul profund pe care acea perioadă l-a avut asupra sa. Ea a sugerat că, în acea etapă a vieții, presiunea socială și mentalitatea vremii au influențat deciziile sale, inclusiv dificultatea de a pune capăt relației mai devreme.

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