Mirabela Dauer, primele declarații după ce a fost chemată la DNA! Nu i-a venit să creadă: „Mi-am dorit un loc de…”

Mirabela Dauer a fost prinsă în centrul unui scandal! Artista a fost chemată la Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru audieri într-un dosar ce îl vizează pe generalul Cătălin Zisu, fostul comandant al Comandamentul Logistic Întrunit din cadrul MApN. Potrivit informațiilor transmise de autorități, acesta i-a oferit cântăreței un loc de vezi. Vedeta nu a stat prea mult pe gânduri și a reacționat imediat.

Artista Mirabela Dauer a fost audiată la DNA după ce ar fi primit loc de veci în Cimitirul Ghencea de la generalul Cătălin Zisu. La scurt timp după ce știrea a început să circule, cântăreața a făcut și primele declarații, arătându-și revolta pentru cele întâmplate.

DNA îl suspecteazî pe Cătălin Zisu că l-a determinat pe Alexandru Nedelcu, fostul comandant al unităţii care administra Cimitirul Militar Ghencea III, să aprobe concesionarea de locuri de înhumare, pe 49 de ani, către persoane care nu îndeplineau condiţiile legale.

Printre aceste persoane se numără și Mirabela Dauer. Astfel, celebra artistă a fost chemată la audieri. După ce informațiile au ieșit public, vedeta a transmis și un punct de vedere oficial. Cântăreața s-a arătat revoltată de cele întâmplate, susținând că doar i s-a oferit un loc liniștit pentru a-și duce somnul de veci.

„Mi-am dorit un loc de veci… Nu ca să-mi aparțină mie, mi l-am dorit pentru ca cei ce m-au iubit să aibă unde să-mi lase o floare, să-mi aprindă o lumânare. O dorință tăcută de liniște pentru ce va fi după plecarea spre lumea mai bună. Prin mărinimia generalului Zisu, am primit o concesiune plătită, nu cerșită. Am crezut că, odată cu ea, va veni și pacea. Dar în loc de recunoștință, am primit o citație. Pentru prima dată în viața mea, m-am văzut chemată la DNA. Nu pentru o vină, ci pentru o presupunere. Nu pentru o faptă, ci pentru o neînțelegere.

Și tot ce simt e o durere surdă și o umilință care nu mi se cuvin. Sunt mâhnită și indignată și aleg astăzi să mă adresez vouă, cei care m-ați susținut întotdeauna cu dragoste și respect. Am aflat cu stupoare că un gest simplu, profund omenesc, venit din partea unei persoane care a iubit artiștii toată viața și care s-a dedicat sprijinirii lor, a fost transformat într-un motiv de suspiciune. Faptul că mi-a fost oferit, cu toată inima, un loc de veci, dragii mei – un simbol al grijii și al prețuirii față de artist, nu un favor, nu un câștig – a fost suficient pentru a fi chemată la DNA”

Este revoltător! Este dureros să trăiești într-o lume în care omenia, recunoștința și respectul față de artă devin subiecte de anchetă. Nu am cerut nimic, nu am luat nimic cu forța – mi s-a oferit, cu drag, un loc liniștit pentru atunci când nu voi mai fi. Atât. Nimic mai mult. Mă doare că trebuie să îmi apăr demnitatea pentru un gest care ar trebui să fie înțeles prin prisma valorilor umane, nu a suspiciunilor birocratice. Artiștii acestei țări merită recunoștință, nu umilință. Merită sprijin, nu anchete, a scris Mirabela Dauer pe Facebook.