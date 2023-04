Miracolul din viața Ancăi Sigartău. Cum a reușit să se vindece de cancer, deși medicii nu i-au mai dat șanse: „Eu știam că mor”

Mereu cu zâmbetul pe buze, Anca Sigartău i-a făcut pe spectatori și telespectatori să se simtă bine. Indiferent că se afla pe scena de teatru sau pe micile ecrane, actrița afișa mereu o prezență pozitivă, cu energie și voie bună. Cu toate acestea, puțini știau că în spatele acestei aparențe fericite se ascundea o dramă personală. Într-un moment crucial din viața sa, actrița a fost diagnosticată cu cancer și a luptat cu determinare pentru a-și învinge boala. În cadrul unui interviu, Anca Sigartău a vorbit despre cum a gestionat situația, când medicii i-au dat vestea cruntă.

Deși în proiectele în care este implicată este plină de viață și umor, în realitate Anca Sigartău a trebuit să se confrunte cu o boală cruntă. După ce a fost diagnosticată cu cancer, actrița a crezut că nu va mai putea fi vindecată, iar medicii au fost foarte rezervați cu privire la șansele sale de a învinge boala. Cu toate acestea, cu ajutorul credinței sale în Dumnezeu, Anca Sigartău a reușit să învingă cancerul.

Actrița a vorbit deschis despre experiența sa cu lupta împotriva cancerului și a împărtășit cum a reușit să depășească boala.

(CITEȘTE ȘI: Anca Sigartău a vrut să își pună capăt zilelor. Actrița a făcut mărturisiri șocante din viața sa: ”Îmi doream să mor”)

Anca Sigartău, despre cea mai grea cumpănă din viața sa: „Știam că mor”

Actrița Anca Sigartău a experimentat o minune în viața sa, reușind să se vindece miraculos de cancer.

Deși a urmat tratamentul prescris de medici, tumora s-a dezvoltat chiar și în timp ce lua citostatice. Cu toate acestea, actrița a insistat să fie externată din spital pentru a putea ține Postul Crăciunului. A fost cea mai bună decizie din viața sa, căci acest lucru a ajutat-o să primească o nouă șansă la viață. Spre surprinderea ei și a medicului, pe 20 decembrie 2022, Anca a mers la medic și a aflat că nu mai avea cancer, era vindecată.

În acea perioadă, vedeta a primit multe mesaje de încurajare, sugerând că postul a fost cheia vindecării sale. Anca Sigartau a recunoscut că acesta a fost un factor important în procesul de vindecare, dar a subliniat faptul că credința și determinarea ei de a lupta au fost cele mai importante.

„Am știut despre post că începe pe 15 noiembrie, Postul Crăciunului. Știam de la bunica mea că așa începe postul. Așa am știut eu că vreau să mă duc să țin post, nu am spus la nimeni, nu a fost un regim alimentar. Am ținut și eu cum am putut, nu am mâncat lapte, carne, brânză. Am primit foarte multe mesaje că dacă țin post mă fac bine. Dar nu a fost un deal cu Dumnezeu, că dacă ţin postul mă fac bine. Eu știam că mor, nu mai am de trăit. L-am ținut să mă pregătesc mai mult. Apoi, pe 20 decembrie, când am fost la control, doctorul m-a întrebat unde este tumora, ce am făcut cu ea. I-am zis că îi spun ce am făcut, dar nu o să mă creadă. I-am zis că am ținut post și atât. Înăuntrul meu, ştiam că dacă Dumnezeu vrea, orice e posibil. Cum să nu crezi? Nu am avut nicio gândire pozitivă când am ţinut postul, ştiam că mor. Nu am făcut niciun pact cu Dumnezeu şi nici nu voi face”, a mărturisit Anca Sigartău, în cadrul emisiunii „Voi cu Voicu”, moderată de Mirela Voicu, pe canalul de YouTube.

(VEZI ȘI: Ce spune Anca Sigartău despre emisiunea „Asia Express”. S-ar mai înscrie în competiţie?)