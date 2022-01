Mircea Badea, derapaj în direct. Ce l-a scos din sărite pe prezentatorul TV

Mircea Badea a avut un mic derapaj în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Antena 3. Vedeta le-a dezvăluit telespectatorilor ce anume l-a scos din sărite în ultimele zile.

Situația politică în care se află Ucraina îi îngrijorează și pe români. Și asta deoarece conflictul cu Rusia este aproape de granițele țării noastre. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, şi cancelarul german, Olaf Scholz, au cerut Rusiei să înceapă retragerea trupelor ruseşti, cerere respinsă în timpul zilei de marți de către Moscova.

Mircea Badea n-a mai rezistat, însă, și a răbufnit în contextul întăririi prezenței militare a Rusiei la granița cu Ucraina.

Prezentatorul TV susține că noi, românii, nu avem nicio treabă cu conflictul dintre Rusia și Ucraina: ”Noi suntem români, nu existăm. Nu știu de ce ne băgăm capul în niște poze în care nu avem ce să căutăm. Ne băgăm mult în seamă. Să presupun că intră putin cu trenurile alea de le defilează ostentativ și intră în Ucraina. Ce treabă avem noi? Niciuna.

Noi nu suntem în prima linie. Nu suntem în nicio linie. Vine NATO cu niște trupe în România. N-am înțeles care e treaba noastră a românilor. Să ne uităm ce face Putin. Lasă că se uită ăia de la NATO. Să vedem ce facem noi.

Noi nu facem mare lucru în general. Ne c***m în fundul curții, cade școlili pe noi, n-avem căldură în case, noi ne uităm la Putin. Să se ocupe Stoltenberg, ăștia. Nea Gigel să-și vadă de coada vacii. Anvergură de cocioc”, a declarat Mircea Badea.

Ce crede Dan Capatos despre Mircea Badea

Dan Capatos are numai cuvinte de laudă la adresa lui Mircea Badea. Prezentatorul TV îl apreciază enorm pe colegul său de breaslă. Ba chiar, la un moment dat, s-a discutat despre o emisiune cu Dan Capatos și Mircea Badea, dar proiectul nu s-a mai concretizat. Cel puțin până în momentul de față.

”Mircea Badea este genul de coprezentator sau partener la o emisiune lângă care nu ai cum să te relaxezi. Am o comunicare foarte mișto cu el. Avem același gen de umor. Am pretenția că pot să-i fac față. Este un tip extrem de inteligent. Are niște sclipiri… Nu vreau să jignesc, dar mulți înțeleg la o secundă-două ce a vrut să zică Mircea Badea. În direct, te faci de c#cat, dacă nu ai prins-o. Dacă este prietenul tău, se aruncă în foc pentru tine. Este de o loialitate… cum este oricărei idei pe care a îmbrățișat-o și a dus-o mai departe”, a spus Dan Capatos în cadrul unui podcast.