Mircea Badea a povestit că în timp ce făcea cumpărături într-un mall bucureștean un agent de pază l-a oprit pentru a-i spune câteva cuvinte. Bărbatul a vrut să-i transmită ceva realizatorului tv. „Astăzi (13 iunie n.r), eram într-un magazin. Eu am greșit în viața asta de multe ori, nimeni n-a greșit ca mine. Nu mi-am dat seama că sunt în război. Doar ceilalți știau că sunt în război cu mine. Eram astăzi la mall și un domn de la pază, în timp ce eu achitam la casă, îmi spune ‘Noi ce să înțelegem?”, știi cu vocea aia și expresia inconfundabilă, „Luptăm zilnic cu democrația, nu?’. Eu… În alte vremuri, în altă viață, în altă etate, m-aș fi apucat să vorbesc, să fac.. Și i-am zis: ‘Exact așa! Luptăm zilnic cu democrația.’ Și a rămas…l-am inoportunat. Îți dai seama. După care, plecând, am spus ‘Multă sănătate!’ N-ai. Îi iportunezi când le spui „multă sănătate”. La câte meciuri am, în fiecare zi urez multă sănătate unuia”, a povestit Mircea Badea.