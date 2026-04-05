Acasă » Știri » Mircea Lucescu, transferat de urgență la Terapie Intensivă. Noi detalii despre starea sa

Mircea Lucescu, transferat de urgență la Terapie Intensivă. Noi detalii despre starea sa

De: Denisa Crăciun 05/04/2026 | 10:06
Mircea Lucescu, transferat de urgență la Terapie Intensivă. Noi detalii despre starea sa
Cum se simte acum Mircea Lucescu

Noi detalii despre starea lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer trece prin momente critice. Starea s-a agravat în ultimele ore și a fost transferat de urgență la Terapie Intensivă.

Spitalul Universitar de Urgență București a transmis duminică, 5 aprilie, noi detalii despre starea fostului mare antrenor. Problemele s-au agravat sâmbătă seara, atunci când a prezentat aritmii importante. În timpul nopții au devenit severe și Mircea Lucescu nu a mai răspuns tratamentului efectuat până acum de cadrele medicale.

Mircea Lucescu a fost transferat la Terapie Intensivă

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București aduc noi vești despre starea de sănătate a fostului selecționer. Acesta a fost internat în data de 29 martie, atunci când i s-a făcut rău în timpul ședinței premergătoare meciului amical România – Turcia. După ce a fost transferat la spital, starea sa părea să fie una mai bună, iar vineri, 3 aprilie, acesta ar fi trebui să fie externat. În urma ultimelor verificări, s-a constatat că acesta are o tensiune foarte mică și i s-a efectuat un EKG și s-a sesizat un infarct. Medicii au intervenit la timp și l-au stabilizat.

Sâmbătă, medicii de la spitalul care au grijă de Mircea Lucescu au transmis pe rețelele de socializare că starea lui este una favorabilă și răspunde tratamentului medicamentos. Cu toate acestea, în cursul nopții situația s-a complicat. Pacientul a prezentat aritmii severe, iar în urma mai multor controale, cadrele medicale au decis să îl transfere de urgență la Terapie Intensivă.

Ce spun medicii despre starea lui Mircea Lucescu

Vestea că a fost transferat la Terapie Intensivă a fost făcută de reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București, iar aceștia au explicat că starea sa s-a înrăutățit.

Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă, au transmis reprezentanții unității medicale.

În acest moment, medicii nu au mai dat nicio informație despre starea sa, așadar nu există elemente noi privind evoluția fostului selecționer. De asemenea, reprezentanții spitalului fac apel la respectarea intimității pacientului și a familiei în această perioadă delicată. Totodată, cadrele medicale anunță că va oferi noi detalii, atunci când vor avea noi informații despre evoluția stării sale, asta dacă situația o impune.

